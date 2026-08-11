Après son large succès à Sochaux samedi en lancement de la Ligue 2 (3-0), l’ASSE a reçu une une première bonne nouvelle avant Clermont (vendredi, 20h45).

Bonne nouvelle à l’ASSE : Augustine Boakye va mieux après avoir semé quelques inquiétudes samedi soir. Titulaire face à Sochaux (3-0), l’international ghanéen avait joué un rôle important dans le début de rencontre puisqu’il s’était montré décisif sur l’ouverture du score stéphanoise.

Boakye rassure après son alerte à Sochaux

Le milieu offensif avait finalement quitté ses partenaires dès la pause. Une sortie qui avait rapidement suscité quelques interrogations à l’ASSE, notamment à quelques jours du deuxième rendez-vous de la saison contre Clermont (vendredi, 20h45).

Après la rencontre, Ian Cathro avait toutefois tenu à rassurer sur la situation de son joueur L’entraîneur de l’ASSE avait expliqué qu’il s’agissait avant tout d’une mesure de précaution : « Augustine a eu moins de temps durant cette préparation estivale. Il a ressenti une petite tension musculaire, et à ce stade de la saison, on doit le gérer. » Pas question donc de prendre le moindre risque avec Boakye dès le début de la saison.

Une présence rassurante à l’entraînement de l’ASSE

Les nouvelles sont justement très positives ce lundi. D’après les photos publiées par l’ASSE sur son compte X, Augustine Boakye était bien présent à l’entraînement collectif avec ses coéquipiers. Une présence particulièrement rassurante après sa sortie prématurée à Sochaux. Cela tend à confirmer que l’alerte musculaire ressentie samedi était bien mineure.

Cette reprise avec le groupe constitue forcément une bonne nouvelle pour Ian Cathro. Auteur d’un début de saison encourageant, Boakye pourrait donc être à nouveau disponible pour la rencontre face à Clermont. Son apport offensif pourrait être précieux pour une équipe stéphanoise qui voudra confirmer son excellent départ. Après avoir frappé fort à Sochaux, les Verts vont désormais tenter d’enchaîner devant leur public. Et pour Cathro, le retour rapide de Boakye à l’entraînement constitue déjà un premier motif de satisfaction.