La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Déjà compliqué, le mercato de l’OM n’est pas facilité par les bâtons dans les roues du PSG et de l’OL dans les roues de Grégory Lorenzi.

Le mercato de l’OM est déjà particulièrement compliqué. Et les dirigeants phocéens doivent désormais composer avec la concurrence de deux autres clubs français : le PSG et l’OL, qui surveillent eux aussi plusieurs pistes appréciées par Grégory Lorenzi.

Le PSG lorgne toujours Jonathan David

L’un des dossiers concernés mène à Jonathan David. L’attaquant canadien reste apprécié du côté de Marseille, mais son salaire et ses prétentions financières rendent l’opération très difficile pour l’OM. Le PSG pourrait également entrer dans la danse. Selon le Corriere dello Sport, Luis Campos aurait échangé avec la Juventus au sujet de l’ancien Lillois, qui ne ferait plus partie des plans de Luciano Spalletti.

Une piste qui a du sens pour le dirigeant portugais. Campos connaît parfaitement Jonathan David puisqu’il l’avait fait venir au LOSC il y a plusieurs années. Le Canadien pourrait notamment être envisagé pour compenser le départ de Gonçalo Ramos, même si le dossier ne serait pas une priorité absolue pour le PSG, qui travaille également sur d’autres pistes offensives. Pour l’OM, cette situation représente néanmoins une difficulté supplémentaire.

L’OL s’intéresse aussi à Krépin Diatta

Autre dossier susceptible de contrarier les plans de Grégory Lorenzi : celui de Krépin Diatta. Libre depuis son départ de l’AS Monaco cet été, le Sénégalais serait également dans le viseur de l’Olympique Lyonnais. Selon Africafoot, Lyon et le Paris FC suivent notamment sa situation. Et le profil du joueur présente plusieurs avantages. Diatta peut évoluer comme milieu droit, ailier droit ou arrière droit, ce qui offre une vraie polyvalence à son futur entraîneur. Son expérience de la Ligue 1 pourrait également faciliter son intégration. L’OM surveillerait lui aussi le dossier. Mais le club phocéen n’est pas seul puisque Schalke 04, Everton et Ipswich Town seraient également intéressés.

Une concurrence particulièrement large pour un joueur disponible gratuitement depuis le 1er juillet. Pour l’OL, Diatta représente donc une opportunité intéressante à saisir, notamment si plusieurs départs interviennent dans le secteur droit. Ces deux dossiers illustrent parfaitement les difficultés rencontrées par l’OM sur ce mercato : Grégory Lorenzi doit trouver des joueurs capables de renforcer l’effectif tout en respectant les contraintes financières du club. Mais lorsqu’une opportunité intéressante apparaît, Marseille doit désormais composer avec la concurrence des autres formations françaises et européennes.