Le possible départ de Lucas Stassin (21 ans) vers l’Atlético Madrid pourrait rapporter gros à l’ASSE sur ce mercato estival.

Lucas Stassin se retrouve plus que jamais au centre des discussions autour du mercato de l’ASSE. Alors que l’Atlético Madrid a récemment manifesté son intérêt pour l’attaquant belge, son éventuel départ pourrait permettre à l’ASSE de réaliser une très belle opération financière.

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Stassin pourrait rapporter gros à l’ASSE

Le montant évoqué commence d’ailleurs à être particulièrement intéressant. Sur RMC Sport, David Gluzman estime que les dirigeants stéphanois pourraient ouvrir la porte à un transfert situé autour de 15 à 20 millions d’euros : « Lucas Stassin ? Je pense qu’à une bonne quinzaine, vingtaine de millions, l’ASSE le lâche. » Une estimation qui pourrait donner une idée du prix fixé par les Verts.

L’ASSE entend désormais profiter de sa puissance financière pour ne pas brader ses meilleurs éléments. Selon David Gluzman, le club stéphanois avait déjà reçu davantage pour Stassin sur le marché l’année dernière. Mais l’ASSE aurait surtout voulu envoyer un message clair aux prétendants : « Il avait besoin, sur le marché, d’envoyer un message en disant : “l’ASSE, sous Tanenbaum, sous Kilmer, c’est à notre prix” ou pas du tout. » Une stratégie qui aurait donc fonctionné. L’ASSE se retrouve aujourd’hui en position de force pour négocier le départ de ses joueurs.

20 millions sinon rien pour Stassin ?

L’hypothèse d’un transfert autour de 20 millions d’euros apparaît donc crédible selon l’analyse du consultant. Une telle rentrée d’argent serait forcément importante pour l’ASSE, qui pourrait ensuite réinvestir une partie de cette somme sur le mercato. Mais le club devra également gérer la succession de son attaquant si celui-ci venait effectivement à partir. Car malgré une saison parfois irrégulière, Stassin reste un joueur de 21 ans disposant encore d’une marge de progression importante.

David Gluzman a également évoqué le cas de Zuriko Davitashvili. Selon lui, l’international géorgien possède lui aussi les qualités pour évoluer au plus haut niveau : « C’est un joueur de Ligue 1. C’est même un joueur d’Europa League. Mais il ne partira qu’aux conditions satisfaisantes pour l’ASSE. » Le message est donc identique pour les deux joueurs. Kilmer Sports Ventures ne souhaite pas céder ses éléments importants à n’importe quel prix. Pour David Gluzman, la puissance financière de l’ASSE constitue justement un avantage considérable dans ces négociations : « C’est l’avantage d’avoir de l’argent et beaucoup, beaucoup d’argent. » Saint-Étienne peut donc se permettre de patienter et de négocier sans être contraint de vendre dans l’urgence.