Si le FC Nantes a mal commencé sa saison en Ligue 2, plusieurs jeunes ont été appelés dans les rangs de l’équipe de France.

Le début de saison du FC Nantes n’est pas celui espéré. Après une défaite à La Beaujoire face au Red Star (0-1), les Canaris doivent rapidement réagir pour lancer leur exercice en Ligue 2.

Cinq Nantais appelés chez les Bleus

Mais pendant que l’équipe professionnelle cherche encore ses repères, le centre de formation du FC Nantes continue de fournir des jeunes talents aux sélections nationales. Pour la rentrée internationale de la catégorie, le sélectionneur Lionel Rouxel a convoqué 34 joueurs pour un stage programmé du 16 au 20 août.

Parmi eux, pas moins de cinq joueurs du FC Nantes ont été retenus. La liste nantaise est composée de :

Simon Puaud-Bonnin , gardien de but

, gardien de but Jaya Mouboda

Eddy Didier

Mathis Peyrouset

Nolanh Come

Une nouvelle qui confirme une nouvelle fois la qualité du travail réalisé au sein de la formation nantaise.

Une vraie satisfaction pour le FC Nantes

Les jeunes internationaux français auront également l’occasion de se mettre en évidence lors de ce rassemblement. Deux rencontres sont programmées. Les Bleuets affronteront d’abord le Red Star U17 le 19 août, avant de retrouver Montrouge FC U17 le 20 août.

Une belle opportunité pour les cinq Nantais de poursuivre leur progression et de se confronter à d’autres jeunes talents français. Cette sélection constitue une belle récompense pour les joueurs concernés, mais également pour l’ensemble du centre de formation du FC Nantes.

Alors que l’équipe première doit encore lancer véritablement sa saison, la présence de cinq jeunes Canaris chez les internationaux apporte une note particulièrement positive. Le club peut ainsi continuer à s’appuyer sur une formation reconnue pour faire émerger de nouveaux talents. Le début de saison est difficile chez les professionnels, mais la relève nantaise, elle, continue de donner des raisons de sourire.