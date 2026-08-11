La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Dans les petits papiers de l’OGC Nice au mercato estival, Johann Lepenant (23 ans) n’a pas encore quitté le FC Nantes. Le Gym a d’autres pistes.

Le dossier Johann Lepenant pourrait connaître un nouveau rebondissement au FC Nantes. Le milieu de terrain de 23 ans figurait parmi les pistes étudiées par l’OGC Nice pour renforcer son entrejeu.

Lepenant toujours au FC Nantes

Pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé et le joueur reste bien sous contrat avec le FC Nantes. La situation pourrait même évoluer puisque les Aiglons disposent désormais de plusieurs options sur le marché. La grave blessure de Laurent Abergel a totalement bouleversé les plans du club azuréen.

Victime d’une rupture des ligaments croisés, le milieu de terrain devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Un énorme coup dur pour Nice, qui comptait sur lui pour devenir l’un des cadres de son entrejeu. La cellule de recrutement doit donc désormais agir rapidement afin de lui trouver un remplaçant.

Selon Foot Mercato, le Gym aurait déjà établi une liste de six profils susceptibles de compenser cette absence. Trois joueurs de Ligue 1 sont notamment ciblés.

Six joueurs étudiés à Nice… dont trois pistes secrètes

Hugo Magnetti, du Stade Brestois, fait partie des pistes étudiées. Nice surveille également Joris Chotard, lui aussi sous contrat avec le club breton. Et Johann Lepenant complète cette première liste. Le milieu du FC Nantes possède l’avantage de bien connaître la Ligue 1 et pourrait représenter une solution intéressante pour renforcer rapidement l’effectif niçois.

Mais Nice ne souhaite visiblement pas se limiter à ces trois noms. Trois autres profils seraient actuellement étudiés de très près par les dirigeants azuréens. Leurs identités n’ont pas encore filtré. Une manière pour le Gym de conserver plusieurs options ouvertes avant de prendre une décision définitive.

Pour le FC Nantes, cette situation n’est pas forcément une mauvaise nouvelle. Le club conserve pour l’instant Lepenant et pourrait même voir son joueur rester dans l’effectif si Nice choisit finalement une autre piste. Mais rien n’est encore définitivement acté. Les prochaines heures et les prochains jours pourraient donc être déterminants.