La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le mercato de l’ASSE est encore loin d’être terminé cet été : Ian Cathro attend encore deux recrues dont un attaquant venu de Suisse.

L’ASSE a accéléré ces derniers jours sur le marché des transferts. Après plusieurs semaines de travail, les Verts ont enregistré l’arrivée de Tamar Svetlin, venu renforcer l’entrejeu stéphanois. Mais le milieu slovène ne devrait pas être le dernier renfort de l’été.

Un latéral gauche toujours recherché par l’ASSE

Selon Peuple Vert, le club du Forez espère encore au moins deux nouvelles recrues avant la fermeture du mercato. L’un des postes ciblés reste celui de latéral gauche. La blessure de Ben Old, éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, avait forcément relancé les interrogations sur ce secteur.

L’ASSE aurait pourtant décidé de ne pas se précipiter. Les dirigeants stéphanois veulent prendre le temps d’étudier les différentes opportunités afin d’éviter une erreur de casting. Le dossier de la concurrence entre Kévin Pedro et João Ferreira est également surveillé de près.

Un attaquant venu de Suisse ciblé

L’autre priorité concerne désormais le secteur offensif. Les discussions autour de Lucas Stassin pourraient en effet pousser le board stéphanois à préparer la suite. Si l’attaquant belge venait à quitter l’ASSE, son départ laisserait forcément un vide à combler dans l’effectif de Ian Cathro. Les dirigeants doivent donc anticiper.

Et plusieurs profils figurent déjà sur leur short-list. Parmi les pistes étudiées, l’ASSE aurait notamment coché le nom d’un attaquant évoluant en Suisse. Pour l’heure, son identité n’a pas filtré mais cette piste confirme la volonté du club de se montrer actif sur le marché offensif. Le profil recherché semble notamment lié à l’évolution du dossier Stassin, dont l’avenir reste toujours incertain dans le Forez.