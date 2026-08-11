Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Espéré au RC Lens, l’avant-centre croate du Benfica Lisbonne Franjo Ivanovic (22 ans) s’est déjà fait un ennemi bien connu à l’OM.

Le RC Lens touche au but pour Franjo Ivanovic. L’attaquant croate de 22 ans, actuellement sous contrat avec le Benfica Lisbonne, est attendu en Artois pour passer sa visite médicale et ses tests physiques avant de signer officiellement. Le club nordiste aurait obtenu un accord pour un prêt d’une saison, sans option d’achat. Une arrivée qui constitue un joli coup pour les Sang et Or.

Gattuso l’a mauvaise contre le RC Lens

Car le RC Lens n’était pas seul sur le dossier. La Lazio Rome avait également avancé très concrètement et disposait même d’un accord avec Benfica pour accueillir le joueur dans les mêmes conditions. Mais les Italiens ont finalement été devancés par le RC Lens. Une situation qui n’a visiblement pas laissé Gennaro Gattuso indifférent.

L’entraîneur italien a reconnu que son club avait laissé filer une belle opportunité : « Je vais être franc avec vous, sans détour. Le club a tout fait pour recruter Ivanovic, nous avions l’accord de Benfica et j’ai ensuite parlé avec le joueur. Il a décidé d’aller à Lens, il veut jouer la Ligue des Champions. Que pouvions-nous faire ? On aurait peut-être dû lui parler plus tôt. » Une déclaration qui en dit long sur le choix effectué par le jeune attaquant.

La Ligue des Champions a fait la différence

Alors que la Lazio pensait avoir pris une longueur d’avance, Ivanovic a finalement privilégié le projet lensois. La perspective de disputer la Ligue des Champions avec les Sang et Or aurait notamment pesé très lourd dans sa décision. Un argument particulièrement séduisant pour un joueur de 22 ans qui souhaite poursuivre sa progression au plus haut niveau. Le RC Lens a donc réussi à inverser une situation qui semblait pourtant favorable au club italien.

L’opération devrait prendre la forme d’un prêt sec d’une saison. Le RC Lens ne disposerait donc pas d’option d’achat pour Ivanovic mais il récupère malgré tout un attaquant particulièrement convoité sur le marché européen. Et surtout, il a réussi à convaincre le joueur alors que la Lazio semblait en excellente position… au grand dam de l’ancien coach de l’OM.