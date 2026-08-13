OL : l’arrivée d’un latéral pousse l’ancien d’Arsenal vers la sortie !

L’arrivée imminente de Zachary Athekame pourrait rebattre les cartes dans le couloir droit de l’OL. Désormais concurrencé, Ainsley Maitland-Niles se rapproche d’un retour en Premier League, où plusieurs clubs suivent sa situation.

Athekame change la donne à droite

On vous en parlait mercredi : deux renforts étaient encore espérés à Lyon, avec Zachary Athekame comme première piste révélée. Le latéral suisse de l’AC Milan doit rejoindre l’OL sous la forme d’un prêt sec d’une saison.

Son arrivée répond au souhait de Paulo Fonseca de disposer d’un joueur plus solide défensivement dans ce secteur. Elle fragilise surtout la position d’Ainsley Maitland-Niles, dont le départ est désormais attendu avant la fermeture du mercato.

L’OL va enregistrer l’arrivée de Zachary Athekame en provenance de l’AC Milan, en prêt sec d’un an. Dans le sens des départs, celui d’Ainsley Maitland-Niles est attendu. — @FabriceHawkins https://twitter.com/FabriceHawkins/status/2086528514275119177

La Premier League fait les yeux doux à Maitland-Niles

D’après les informations relayées par Olympique-et-Lyonnais, un retour en Angleterre prend de l’épaisseur. Crystal Palace ferait partie des destinations possibles, Pierre Sage appréciant le profil de son ancien joueur. D’autres formations de Premier League seraient également intéressées.

Pur produit de la formation d’Arsenal, l’international anglais compte cinq sélections avec les Three Lions. Il a disputé les deux rencontres de qualification pour la Ligue des champions cette saison, inscrivant un but en 166 minutes.

Une vente qui arrangerait l’OL

Très apprécié dans le vestiaire, Maitland-Niles n’a toutefois jamais affiché la régularité espérée depuis son arrivée entre Rhône et Saône. Sa valeur marchande, estimée à 10 M€ par Transfermarkt, représente aussi une opportunité pour les finances lyonnaises.

L’Anglais affirmait encore en janvier vouloir rester à l’OL. Sept mois plus tard, l’arrivée d’Athekame et l’intérêt venu de son pays natal pourraient accélérer un départ qui arrangerait désormais toutes les parties.