RC Lens : les supporters invités à préparer le prochain coup du mercato !

Le RC Lens veut de nouveau associer ses supporters à sa communication estivale. Après la présentation de Franjo Ivanovic, les Sang et Or leur proposent d’imaginer un visuel pour le prochain épisode de leur série mercato.

« Les Lensois » s’ouvre au public

Depuis deux saisons, le RC Lens présente ses recrues dans des vidéos inspirées des Simpson. Baptisée « Les Lensois », cette série multiplie les clins d’œil à l’histoire du club et les références destinées aux supporters artésiens.

Selon Lensois.com, un immense panneau prêt à l’emploi apparaît dans le dernier épisode. Le club invite désormais ses supporters à proposer le visuel qui pourrait y être intégré. Les idées doivent être transmises à l’adresse électronique communiquée par le Racing.

Ivanovic guidé par Daniel Moreira

Le sixième épisode accompagne la présentation de Franjo Ivanovic. Dans cette séquence tournée autour de l’Italie, l’attaquant international croate de 22 ans est guidé par Daniel Moreira, ancien buteur de la maison Sang et Or. Le message est clair : tous les chemins finissent par mener à Lens.

Estimé à 15 M€ par Transfermarkt, Ivanovic est l’un des nouveaux visages du projet lensois. Son arrivée ne devrait toutefois pas refermer le recrutement du Racing, puisque trois renforts étaient encore attendus après sa signature.

Le mercato lensois reste animé

En parallèle de ses prochaines opérations, le RC Lens pourrait aussi percevoir une somme grâce au transfert de Facundo Medina de l’OM au Bayer Leverkusen. Le mécanisme de solidarité de la FIFA rapporterait entre 345 000 et 375 000 € au club artésien.

Le transfert de Facundo Medina au Bayer Leverkusen devrait rapporter entre 345 000 et 375 000 € au RC Lens grâce au mécanisme de solidarité de la FIFA. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2087584122524913859

Entre créations originales et recrutement toujours en mouvement, les supporters lensois ont désormais une nouvelle raison d’attendre le prochain épisode.