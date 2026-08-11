RC Lens : la relève de Ganiou se bouscule déjà à La Gaillette

Après l’éclosion d’Ismaëlo Ganiou, plusieurs jeunes du RC Lens espèrent profiter de la saison 2026-2027 pour s’installer chez les professionnels. Deux profils semblent partir avec une longueur d’avance au terme de la préparation estivale.

Mesloub, le favori pour suivre les pas de Ganiou

Révélation de la saison dernière, Ismaëlo Ganiou a confirmé la qualité de la formation lensoise. Le défenseur a même refusé les avances de plusieurs clubs importants afin de prolonger son aventure en Artois.

Lens : Ismaëlo Ganiou a refusé de gros clubs pour prolonger. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2086567293736177889

Pour lui succéder dans le rôle du jeune qui bouscule la hiérarchie, Mezian Mesloub apparaît comme le favori. L’attaquant a disputé 163 minutes durant la préparation. Déjà aperçu la saison passée, il possède la vitesse et le dynamisme nécessaires pour faire des différences en sortie de banc.

Sagnan a marqué des points auprès de Toppmöller

Souleymane Sagnan dispose également d’une vraie carte à jouer. Revenu d’un prêt au Stade Malherbe de Caen en National, le défenseur de 21 ans a cumulé 292 minutes cet été. Il est ainsi le troisième joueur le plus utilisé par Dino Toppmöller pendant la préparation.

Le départ de Malang Sarr a libéré une place dans l’axe gauche. Matthieu Udol reste précieux comme piston tandis que Maik Nawrocki n’a pas totalement convaincu. Selon le tour d’horizon de Lensois.com, Sagnan peut donc profiter de cette situation, même si l’arrivée d’une recrue à ce poste changerait la donne.

Antonio attendu, Kemtchoum-Stasiowski en embuscade

Kyllian Antonio n’est déjà plus une révélation. Titulaire en finale de la Coupe de France, le défenseur de 18 ans compte dix apparitions professionnelles sur les deux dernières saisons. Le pur produit de La Gaillette doit désormais gagner en régularité et être épargné par les blessures.

Plus jeune, Noé Kemtchoum-Stasiowski a joué 133 minutes cet été. La cascade de blessures touchant Baidoo, Celik et Gradit pourrait ouvrir une porte au Franco-Polonais. Nathanaël Gane-Bernardino, Mohamed Seddik et le gardien Daïvy Lefranc-Yeboah devraient surtout s’exprimer en Youth League. Avec 103 minutes pour le premier et seulement 23 pour le deuxième, leur heure semble encore devoir attendre.