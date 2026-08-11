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FRANCE

Real Madrid : le casse-tête de Mourinho fragilise encore Camavinga

Par Wladimir DELCROS - 11 Août 2026, 18:25
Real Madrid : le casse-tête de Mourinho fragilise encore Camavinga

José Mourinho souhaite réduire sensiblement l’effectif du Real Madrid et plusieurs départs restent attendus. Malgré une préparation convaincante, Eduardo Camavinga pourrait faire les frais de ce grand ménage en cas d’offre importante.

Mourinho veut encore trois départs

Le chantier estival du Real Madrid est encore loin d’être terminé. Selon AS, José Mourinho entend travailler avec un groupe limité à 20 joueurs disponibles, sans compter les éléments victimes de blessures de longue durée. Or, l’entraîneur portugais dispose actuellement de 26 joueurs.

Pour atteindre le format souhaité par le Special One, trois départs supplémentaires doivent donc être envisagés. Une situation qui place plusieurs Madrilènes dans l’incertitude à l’approche de la fin du Mercato.

Camavinga a pourtant séduit Mourinho

Eduardo Camavinga fait partie des joueurs susceptibles de quitter la Maison Blanche. Le paradoxe est réel puisque Mourinho aurait apprécié les prestations de l’international français durant la préparation, mais également son implication quotidienne à l’entraînement.

Le milieu de 23 ans souhaite, de son côté, poursuivre son aventure à Madrid. Le Real ne chercherait donc pas activement à le pousser dehors, mais resterait disposé à faciliter son départ si un grand club formulait une proposition conséquente. Pour l’heure, aucune offre jugée significative n’est arrivée, comme le rapporte également Foot Mercato.

Une valeur marchande divisée par deux

La situation de Camavinga reste aussi marquée par l’évolution de sa cote. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est désormais estimée à 50 M€, contre 100 M€ lors de son pic atteint en juin 2024. Un recul qui n’empêche pas le Real Madrid d’attendre une offre importante.

Déjà confronté à plusieurs coups durs à Madrid, l’ancien Rennais conserve donc la confiance de Mourinho. Mais les impératifs liés à la taille de l’effectif pourraient rebattre les cartes si un prétendant passe concrètement à l’offensive.

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