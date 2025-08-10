Éloigné des terrains depuis plusieurs mois malgré une apparition sur le banc face au PSG au Mondial des clubs, Eduardo Camavinga a rechuté.

Eduardo Camavinga, le milieu du Real Madrid, a rechuté et lutte contre une blessure à la cheville à quelques jours du coup d’envoi de la Liga. En effet, comme le rapporte The Athletic, le joueur de 22 ans a déjà manqué plusieurs séances d’entraînement et son statut pour le dernier match amical mardi face au Tirol reste incertain. L’ampleur exacte de sa blessure n’est pas encore connue, mais ce type de problème demande généralement plusieurs semaines de récupération.

Camavinga remis à temps pour Osasuna ?

Cette blessure s’ajoute à une série d’ennuis physiques qui ont émaillé la saison précédente pour Camavinga. Il avait notamment terminé la saison prématurément à cause d’une déchirure à l’adducteur gauche, ce qui l’a privé notamment de la finale de la Coupe du Roi et du Mondial des clubs. Son dernier match joué remonté d’ailleurs au 23 avril dernier.

Le Real doit désormais espérer récupérer son milieu avant le démarrage officiel du championnat le 19 août contre Osasuna, après un dernier test amical face au Tirol.