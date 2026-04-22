Le tristement célèbre Deniz Aytekin, qui avait arbitré le légendaire 8e de finale retour de Champions League entre le FC Barcelone et le PSG (6-1), le 8 mars 2017, a dirigé son dernier match.

Maintenant que le PSG a fini par remporter la Champions League, les humiliations passées comme l’élimination face à l’équipe B de Manchester United en 2019 et même la remontada de 2017 semblent moins douloureuses pour les supporters parisiens. Mais il n’empêche que le 8 mars 2017 restera une date marquante dans l’histoire de leur club. Ce soir-là, le PSG d’Unai Emery, pourtant vainqueur 4-0 du match aller, s’était incliné 6-1 au Camp Nou au terme d’un scénario incroyable, avec trois buts encaissés lors des dix dernières minutes. Un scénario favorisé par l’arbitrage hallucinant de Deniz Aytekin.

Il a été fêté par les supporters de Schalke

L’Allemand avait fait pencher la partie du côté du Barça en sifflant deux pénaltys discutables en leur faveur et en en refusant un évident à Angel Di Maria qui aurait entraîné l’expulsion d’un Catalan. Après cet arbitrage très orienté, M. Aytekin avait été « sanctionné » par l’UEFA en ne dirigeant plus des rencontres de très haut niveau. Mais au niveau national, son étoile n’avait pas vraiment pâli puisqu’il a été élu trois fois meilleur arbitre allemand (2019, 2022 et 2024).

Dimanche, Deniz Aytekin a dirigé son dernier match professionnel, en deuxième division allemande. C’était à l’occasion d’un Schalke 04-Preussen Münster (4-1). Les supporters de la Veltins Arena lui ont réservé une ovation, certains brandissant même une pancarte en son honneur ! Ce n’est pas au Parc des Princes qu’il aurait eu un tel traitement…