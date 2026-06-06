OM : la durée d’absence de Balerdi est connue !

Forfait avec l’Argentine pour la Coupe du monde 2026 en raison d’une blessure au mollet, Leonardo Balerdi devrait être éloigné des terrains entre deux et trois semaines.

Initialement convoqué par l’Argentine pour la Coupe du monde 2026, Leonardo Balerdi ne disputera finalement pas le Mondial. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille s’est blessé au mollet cette semaine à l’entraînement avec l’Albiceleste, qui a confirmé ce samedi son forfait pour la compétition.

Deux à trois semaines d’absence pour Balerdi !

Alors que les premiers échos en provenance des États-Unis laissaient espérer un retour en cours de tournoi, la durée de son indisponibilité serait finalement estimée entre deux et trois semaines, selon plusieurs médias argentins. S’il manquera donc la Coupe du monde, l’ancien joueur du Borussia Dortmund ne souffrirait pas d’une blessure grave.

De quoi rassurer les supporters marseillais. Sauf contretemps, Leonardo Balerdi devrait être opérationnel pour la reprise de la saison avec l’OM. À moins, bien sûr, que l’international argentin ne prenne la direction d’un nouveau club au cours du mercato estival.