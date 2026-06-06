OM : le terrible verdict est tombé pour Balerdi !

La sélection argentine a confirmé le forfait de Leonardo Balerdi pour le Mondial 2026.

L’énorme coup dur se confirme pour Leonardo Balerdi. Alors qu’il préparait la Coupe du monde 2026 avec l’Argentine, le défenseur central de l’Olympique de Marseille s’est blessé cette semaine à l’entraînement et ne participera finalement pas au Mondial.

L’Argentine officialise le forfait de Balerdi

La sélection argentine a officiellement confirmé la mauvaise nouvelle ce samedi. « Le défenseur Leonardo Balerdi a subi une blessure musculaire au mollet de sa jambe droite et ne pourra pas faire partie de l’effectif qui disputera la Coupe du monde », a annoncé l’Albiceleste sur ses réseaux sociaux.