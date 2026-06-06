PSG Mercato : Luis Campos prêt à saisir une opportunité en or grâce au transfert de Greenwood (OM) ?

Alors que l’AS Roma est très chaude sur Mason Greenwood (OM), ce transfert pourrait libérer un profil qui mérite l’attention du PSG.

Depuis plusieurs saisons, le PSG cherche à construire un effectif plus jeune, plus technique et davantage tourné vers la progression individuelle. Les pistes menant à Maghnes Akliouche ou Franco Mastantuono ont illustré cette volonté de miser sur des profils créatifs capables de faire des différences entre les lignes.

Dans cette logique, un nom pourrait rapidement s’inviter dans les discussions : Matias Soulé, comme suggéré par Data Scout.

Selon plusieurs médias italiens, la Roma étudie différentes options pour remodeler son attaque, tandis que des rumeurs récentes évoquent également un intérêt romain pour Mason Greenwood. Dans ce contexte, certains joueurs jusque-là considérés comme importants ne seraient plus totalement intransférables. À seulement 23 ans, Soulé possède pourtant un profil particulièrement rare sur le marché.

Un gaucher créatif taillé pour le très haut niveau

Formé entre Vélez et la Juventus avant d’exploser à Frosinone, Matias Soulé s’est imposé comme l’un des talents offensifs les plus intéressants de sa génération en Serie A. Principalement utilisé sur l’aile droite, l’Argentin est un joueur de création avant d’être un simple ailier de percussion.

Sa qualité de passe dans le dernier tiers, sa vision du jeu et sa capacité à rentrer sur son pied gauche rappellent certains profils que Luis Campos apprécie particulièrement. Soulé est capable d’évoluer comme ailier intérieur, meneur excentré ou numéro 10 hybride, autant de rôles devenus essentiels dans le football de position pratiqué par Luis Enrique.

Là où le PSG dispose déjà de joueurs explosifs capables d’attaquer la profondeur, Soulé apporterait davantage de contrôle, de créativité et de liens entre les lignes.

Une alternative crédible à Désiré Doué

Le dossier Désiré Doué reste naturellement une priorité pour l’avenir du club. Mais sur le plan du profil, Soulé représente une alternative particulièrement séduisante.

L’Argentin aime partir du côté droit pour créer dans l’axe, multiplier les passes cassant les lignes et alimenter les appels de ses partenaires. Dans un système où Achraf Hakimi occupe toute la largeur, cette capacité à se recentrer pourrait être extrêmement complémentaire.

Son expérience en Serie A (7 buts et 7 passes dé cette saison avec la Roma) et en compétitions européennes constitue également un avantage non négligeable par rapport à certains talents encore en phase d’éclosion.

Et en faux numéro 9 ?

La question mérite d’être posée.

Techniquement, Soulé possède l’intelligence de déplacement et la qualité de remise nécessaires pour évoluer dans un rôle de faux 9. Son toucher de balle et sa compréhension du jeu lui permettraient probablement d’occuper ponctuellement cette fonction.

Cependant, une limite subsiste : son utilisation très dominante du pied gauche. Lorsqu’il est amené à finir les actions dans des zones plus centrales, cette dépendance peut réduire certaines options de frappe ou de combinaison rapide sous pression.

Pour cette raison, son potentiel semble aujourd’hui plus élevé dans un rôle d’ailier intérieur ou de meneur excentré que comme véritable faux numéro 9.

Le genre de dossier que Luis Campos surveille forcément

Le PSG a démontré ces dernières années une forte appétence pour les jeunes talents créatifs capables de devenir des références européennes. Akliouche, Mastantuono, Doué : la ligne directrice est claire.

Matias Soulé s’inscrit parfaitement dans cette catégorie. Gaucher, créatif, déjà performant dans un championnat majeur et encore loin de son plafond, il possède les attributs d’un joueur destiné à évoluer régulièrement en Ligue des champions.

Si la Roma venait réellement à ouvrir la porte à un départ dans le cadre d’un réaménagement offensif, le PSG aurait sans doute intérêt à se positionner.

Car derrière les dossiers les plus médiatisés se cachent parfois les meilleures opportunités du marché.