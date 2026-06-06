OM Mercato : coup de théâtre pour Greenwood, son prochain contrat a déjà fuité !

Alors que l’OM devrait se séparer de Mason Greenwood cet été, une déclaration fracassante venue de Turquie relance totalement le dossier.

L’avenir de Mason Greenwood va certainement devenir l’un des grands feuilletons du mercato marseillais. Auteur d’une nouvelle saison remarquée sous les couleurs de l’OM, l’attaquant anglais est désormais au centre d’une offensive spectaculaire venue de Turquie.

Hakan Safi, candidat à la présidence de Fenerbahçe, a en effet affirmé avoir trouvé un accord avec Greenwood en vue d’un transfert à Istanbul. « Nous avons conclu un accord avec Mason Greenwood », a déclaré le dirigeant turc, précisant qu’un contrat courant jusqu’en juin 2030 serait prêt à être signé en cas de victoire lors des prochaines élections du club stambouliote.

Greenwood a suivi Hakan Safi sur Instagram

Selon plusieurs sources relayant les propos de Safi, le projet serait déjà bouclé du côté du joueur. Le candidat a même ajouté que l’ancien attaquant de Manchester United constituerait l’une des têtes d’affiche de son programme, au même titre que Luis Suárez.

Un autre détail n’est pas passé inaperçu : Greenwood a également suivi des publications de Hakan Safi sur Instagram, un signal évident de rapprochement entre les deux parties.

L’AS Roma hors jeu ?

Pour l’OM, cette sortie médiatique vient bousculer un dossier chaud du mercato. Malgré la volonté affichée de Greenwood de rester au club, plusieurs formations européennes surveillent la situation. Parmi elles figure notamment l’AS Roma, également annoncée sur les rangs pour tenter d’attirer l’international anglais.

Reste désormais à savoir si ces déclarations se traduiront par une véritable offensive concrète de Fenerbahçe ou s’il s’agit d’un argument de campagne dans la course à la présidence du club turc. Une chose est sûre : à Marseille, le dossier Greenwood est loin d’être refermé.