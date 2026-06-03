Alors qu’un accord avec le FC Barcelone semblait pratiquement bouclé, Bernardo Silva a finalement décidé de repousser son choix. Une décision qui relance totalement le suspense autour de son avenir.

Le feuilleton Bernardo Silva est loin d’être terminé. Depuis plusieurs semaines, la presse européenne évoquait un rapprochement concret entre le Portugais et le FC Barcelone. Certains médias allaient même jusqu’à parler d’un accord total pour une arrivée en Catalogne. Mais un nouveau rebondissement vient de refroidir les spéculations.

Le FC Barcelone toujours en pole position ?

Interrogé par le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, le célèbre agent Jorge Mendes a livré une information importante : « Bernardo décidera de son avenir après la Coupe du Monde. » Une déclaration qui marque un changement notable puisque le milieu offensif portugais avait auparavant laissé entendre qu’il souhaitait régler son futur avant le début du tournoi mondial.

Cette prise de position ne signifie pas pour autant que le dossier barcelonais est abandonné. Au contraire, plusieurs observateurs estiment que le FC Barcelone reste aujourd’hui l’une des destinations les plus crédibles pour le joueur de Manchester City. Le club catalan apprécie depuis longtemps son profil technique, sa polyvalence et son expérience du très haut niveau.

Un suspense prolongé pour Silva

La véritable question est désormais de savoir si Bernardo Silva souhaite simplement se concentrer pleinement sur la Coupe du Monde avant de finaliser son avenir, ou si cette réflexion supplémentaire traduit l’existence d’autres options sur le marché. À 31 ans, le Portugais s’apprête sans doute à effectuer l’un des derniers grands choix de sa carrière.

Du côté de Manchester City, l’incertitude demeure également. Le club anglais attend désormais la décision définitive de son joueur avant d’organiser la suite de son mercato. Une chose est sûre : alors que beaucoup pensaient le dossier quasiment réglé, Bernardo Silva vient de relancer complètement le suspense.