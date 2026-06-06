RC Lens Mercato : le transfert de Sinayoko relancé grâce à un joueur qui a humilié l’ASSE ?

Courtisé de longue date par le RC Lens, Lassine Sinayoko pourrait enfin quitter l’AJ Auxerre cet été. Mais avant de laisser partir son attaquant, le club bourguignon travaille activement sur un joueur devenu persona non grata à Saint-Étienne.

Le mercato de l’AJ Auxerre pourrait bien avoir une influence directe sur celui du RC Lens. Depuis plusieurs mois, le nom de Lassine Sinayoko revient avec insistance du côté de l’Artois. Déjà très intéressés par l’international malien l’été dernier, les Sang et Or suivent toujours attentivement sa situation en vue de cet été.

Mais Auxerre n’entend pas se séparer de son attaquant sans avoir sécurisé un remplaçant capable d’assumer le poids de l’attaque bourguignonne. Dans cette optique, l’AJA aurait jeté son dévolu sur Taïryk Arconte, révélation de Rodez lors de la saison écoulée, selon Foot Mercato. Auteur de 14 buts et 3 passes décisives en Ligue 2, l’international guadeloupéen de 22 ans attire désormais les convoitises bien au-delà du championnat français.

Le dossier est toutefois loin d’être simple pour Auxerre. Millwall et le Celtic Glasgow suivent également de très près le profil explosif de l’attaquant ruthénois. Le club écossais serait même particulièrement séduit par ses qualités de percussion et sa marge de progression.

Taïryk Arconte avait chambré l’ASSE après Nice

Pour les supporters de l’ASSE, le nom de Taïryk Arconte évoque surtout un souvenir très mitigé. Après la défaite de Sainté sur la pelouse de Nice lors du barrage retour, l’attaquant de Rodez avait chambré les Verts en story sur Instagram, comme il l’avait déjà fait lorsque le RAF s’était incliné en play-off à Geoffroy-Guichard.

C’est donc un profil aussi talentueux que clivant qu’Auxerre tente d’attirer pour préparer l’après-Sinayoko. Si l’AJA parvient à prendre l’avantage dans ce dossier malgré la concurrence anglaise et écossaise, le départ de l’attaquant malien pourrait alors s’accélérer.

Une situation suivie de très près par le RC Lens, qui espère voir les planètes s’aligner pour enfin concrétiser une piste offensive travaillée depuis de nombreux mois. Dans ce jeu de dominos, l’avenir de Lassine Sinayoko pourrait donc bien dépendre de la signature d’un homme que les supporters stéphanois considèrent désormais comme leur pire ennemi.