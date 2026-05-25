ASSE, RC Lens Mercato : le Stade Rennais débarque dans le dossier Sinayoko

Tout comme l’ASSE et le RC Lens, le Stade Rennais suivrait attentivement le dossier Lassina Sinayoko.

L’avenir de Lassine Sinayoko pourrait bien être l’un des dossiers chauds du prochain mercato estival en France. Auteur de la saison la plus aboutie de sa carrière avec 12 buts et 4 passes décisives et grand artisan du maintien en Ligue 1 de l’AJ Auxerre, l’attaquant auxerrois susciterait les convoitises sur le marché des transferts.

Le Stade Rennais entre dans la danse pour Sinayoko

En plus de l’AS Saint-Étienne et du RC Lens, un autre cador de Ligue 1 serait intéressé par Lassine Sinayoko : le Stade Rennais. Selon les indiscrétions du compte X @jonathan35001, le nom de l’international malien reviendrait avec insistance du côté de Rennes ces derniers jours.

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’AJA, Lassine Sinayoko a une valeur marchande estimée à 8 millions d’euros par Transfermarkt. Mais au vu de sa saison réussie et des intérêts grandissants autour de lui, le club bourguignon pourrait espérer récupérer une somme encore plus importante cet été.