ASSE – OGC Nice : le groupe de Montanier, le verdict est tombé pour Old et les internationaux !

Voici le groupe convoqué par le coach de l’ASSE, Philippe Montanier, pour le barrage aller d’accession à la Ligue 1 face à l’OGC Nice.

L’AS Saint-Étienne, qui affronte l’OGC Nice en barrage d’accession à la Ligue 1, n’est plus qu’à deux matchs d’un possible retour dans l’élite. La première manche de cette double confrontation se disputera ce mardi soir (20h45) au stade Geoffroy-Guichard, dans une ambiance qui s’annonce bouillante. À la veille de ce barrage aller face aux Aiglons, l’entraîneur stéphanois, Philippe Montanier, a dévoilé son groupe retenu.

Un groupe avec Old, Annan et Boakye

Incertain en raison d’une lésion musculaire à la cuisse contractée contre Rodez, Ben Old figure bien dans le groupe stéphanois, tout comme Florian Tardieu, de retour de blessure. Les internationaux ghanéens convoqués pour la Coupe du monde 2026, Ebenezer Annan et Augustine Boakye, sont également présents.

Le groupe de l’ASSE : Maubleu, Larsonneur – Annan, Appiah, Bernauer, Ferreira, Le Cardinal, Nadé, Pedro, Old – Gadegbeku, Kanté, Miladinovic, Moueffek, Tardieu – Boakye, Cardona, Davitashvili, Duffus, Moulin, Stassin, Toty.