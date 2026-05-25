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ASSE Mercato : un joueur de l’AC Milan comme gros coup de Kilmer Sports cet été ?

Par Fabien Chorlet - 25 Mai 2026, 17:20
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Ivan Gazidis (ASSE)

Le milieu de terrain de l’équipe réserve de l’AC Milan, Victor Eletu, serait suivi par l’ASSE.

Alors qu’elle ne sait toujours pas si elle évoluera en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine, l’AS Saint-Étienne continue d’activer plusieurs pistes sur le marché des transferts afin de renforcer l’effectif de Philippe Montanier. Si le club du Forez serait déjà en discussions avec Enzo Bardeli pour une arrivée libre cet été, les dirigeants stéphanois exploreraient également une autre option au milieu de terrain.

L’ASSE prospecte à l’AC Milan

Selon Foot Mercato, l’ASSE apprécierait le profil du milieu de terrain de l’AC Milan, Victor Eletu. Bloqué avec l’équipe réserve des Rossoneri, le Nigérian serait à la recherche d’un nouveau challenge afin d’obtenir davantage de temps de jeu en équipe première. D’autres clubs de Ligue 2 que Saint-Étienne seraient intéressés par le natif de Lagos : Guingamp, Pau, Grenoble, Dunkerque et Nancy.

Âgé de 21 ans, Victor Eletu est considéré depuis plusieurs années comme l’un des grands espoirs du centre de formation de l’AC Milan. Arrivé très jeune en Lombardie après avoir été formé au Nigeria, le milieu de terrain s’est rapidement imposé avec la Primavera milanaise, dont il a même porté le brassard de capitaine. International nigérian U20, il a notamment disputé la Coupe du monde U20 en 2023 et s’est entraîné à plusieurs reprises avec l’équipe première du Milan, sans toutefois parvenir à s’y imposer durablement.

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