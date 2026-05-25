À LA UNE DU 25 MAI 2026
[06:00]ASSE : Kilmer Sports a déjà prévu du lourd pour cet été 
[05:00]PSG : pluie de bonnes nouvelles avant Arsenal… et le Mercato !
[00:00]ASSE – OGC Nice : le message énigmatique de Manon Stassin avant les barrages
[23:00]ASSE – OGC Nice : en cas de forfait, le remplaçant d’Old est déjà identifié 
[22:30]FC Barcelone : première signature bouclée avant le mercato, c’est une immense surprise !
[22:00]PSG Mercato : un transfert à 70 M€ avec Arsenal va empoisonner la finale de Ligue des Champions
[21:30]Stade Rennais Mercato : c’est confirmé pour Malang Sarr (RC Lens) ! 
[21:00]OM Mercato : l’IA désigne la première grosse vente de l’été
[20:30]Stade Rennais Mercato : c’est confirmé pour Lucas Chevalier (PSG) ! 
[20:00]ASSE Mercato : la confidence en privé qui en dit long sur l’avenir du club avec Tanenbaum 

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Kilmer Sports a déjà prévu du lourd pour cet été 

Par Bastien Aubert - 25 Mai 2026, 06:00
💬 Commenter
Ivan Gazidis (ASSE)

Si l’ASSE ne sait pas encore si elle évoluera en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine, le programme de cet été se dessine déjà.

Même si l’avenir sportif de l’ASSE reste suspendu aux barrages contre Nice, les dirigeants stéphanois avancent déjà sur l’organisation de la saison prochaine. En coulisses, Kilmer Sports commence à structurer le programme estival des Verts, preuve que le club anticipe tous les scénarios.

Sur RMC Sport, Julien Cordonnier a confirmé qu’un match amical opposera l’ASSE au FC Sochaux-Montbéliard cet été. La rencontre devrait se dérouler le 11 juillet au Chambon-sur-Lignon, lieu historique de préparation estivale pour les Verts.

Un premier match amical déjà programmé

Cette annonce montre que l’ASSE ne compte pas perdre de temps après les barrages, quel que soit le championnat dans lequel évoluera le club la saison prochaine. Le staff et les dirigeants travaillent déjà sur :

  • la préparation estivale
  • les premiers matchs amicaux
  • la structuration de l’effectif
  • les besoins du mercato

Un symbole de stabilité

Dans un contexte de forte pression autour du club, cette anticipation permet aussi d’envoyer un message de stabilité. L’ASSE veut montrer qu’elle prépare l’avenir avec méthode malgré l’incertitude sportive actuelle.

Le FC Sochaux-Montbéliard, désormais entraîné par Vincent Hognon, représentera un adversaire intéressant pour lancer l’été stéphanois. Et du côté des supporters, cette première date permet déjà de commencer à se projeter sur la prochaine saison.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes
Vidéos ASSE : toutes les infos foot