Si l’ASSE ne sait pas encore si elle évoluera en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine, le programme de cet été se dessine déjà.

Même si l’avenir sportif de l’ASSE reste suspendu aux barrages contre Nice, les dirigeants stéphanois avancent déjà sur l’organisation de la saison prochaine. En coulisses, Kilmer Sports commence à structurer le programme estival des Verts, preuve que le club anticipe tous les scénarios.

Sur RMC Sport, Julien Cordonnier a confirmé qu’un match amical opposera l’ASSE au FC Sochaux-Montbéliard cet été. La rencontre devrait se dérouler le 11 juillet au Chambon-sur-Lignon, lieu historique de préparation estivale pour les Verts.

Un premier match amical déjà programmé

Cette annonce montre que l’ASSE ne compte pas perdre de temps après les barrages, quel que soit le championnat dans lequel évoluera le club la saison prochaine. Le staff et les dirigeants travaillent déjà sur :

la préparation estivale

les premiers matchs amicaux

la structuration de l’effectif

les besoins du mercato

Un symbole de stabilité

Dans un contexte de forte pression autour du club, cette anticipation permet aussi d’envoyer un message de stabilité. L’ASSE veut montrer qu’elle prépare l’avenir avec méthode malgré l’incertitude sportive actuelle.

Le FC Sochaux-Montbéliard, désormais entraîné par Vincent Hognon, représentera un adversaire intéressant pour lancer l’été stéphanois. Et du côté des supporters, cette première date permet déjà de commencer à se projeter sur la prochaine saison.