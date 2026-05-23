ASSE Mercato : l’IA prédit la première recrue estivale des Verts

L’ASSE prépare déjà son mercato estival malgré l’incertitude autour de son avenir sportif, et l’IA a tenté de prédire quelle pourrait être la première recrue des Verts cet été.

Alors que l’AS Saint-Étienne ne sait toujours pas si elle évoluera en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine, les dirigeants stéphanois avancent déjà sur plusieurs dossiers en vue du mercato estival. Malgré cette incertitude autour de l’avenir sportif du club, certaines pistes commenceraient à se préciser dans le Forez. Nous avons demandé à ChatGPT quelle pourrait être la première recrue estivale des Verts. Voici sa réponse.

L’IA imagine Bardeli comme premier renfort estival des Verts

S’il fallait miser aujourd’hui sur la première recrue estivale de l’AS Saint-Étienne, le nom qui ressort le plus est clairement celui d’Enzo Bardeli.

Le milieu offensif de Dunkerque coche énormément de cases pour le projet de Kilmer Sports : joueur encore jeune (25 ans), libre en fin de contrat, grosse saison de Ligue 2, profil technique et capable de jouer entre les lignes. Surtout, l’ASSE le suit depuis plusieurs mercatos et plusieurs médias évoquent des discussions avancées avec le joueur ces dernières semaines.

Le dossier semble aussi cohérent économiquement. Avec la descente en Ligue 2 et la volonté de reconstruire intelligemment, Saint-Étienne devrait privilégier des joueurs à forte valeur de revente et des opportunités de marché. Bardeli, libre cet été, correspond parfaitement à cette stratégie.

Le seul vrai frein reste la montée ou non des Verts en Ligue 1. Plusieurs sources expliquent que Bardeli ne souhaite probablement pas rester en Ligue 2 et que la concurrence étrangère commence à devenir sérieuse, notamment en Angleterre et en Espagne.

Si l’ASSE valide rapidement sa montée via les barrages, ça pourrait accélérer très vite. Et dans ce scénario, Bardeli a vraiment le profil de “première recrue symbole” du nouveau projet stéphanois.