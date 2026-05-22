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ASSE Mercato : deux cadors de Ligue 1 perturbent Davitashvili en plein barrage ! 

Par Bastien Aubert - 22 Mai 2026, 21:30
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Zuriko Davitashvili (ASSE)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Alors que l’ASSE est pleinement focalisée sur les barrages de L1 contre l’OGC Nice, le mercato pourrait perturber le vestiaire des Verts.

L’ASSE joue une partie de son avenir avec les barrages d’accession à la Ligue 1 face à l’OGC Nice. Mais pendant que les Verts tentent de sauver leur saison, les convoitises commencent déjà à s’intensifier autour de leurs meilleurs joueurs. Et Zuriko Davitashvili est au cœur de toutes les attentions.

Lille et Monaco en pincent pour Davitashvili

Auteur d’une saison exceptionnelle sous les couleurs stéphanoises, l’international géorgien attire désormais plusieurs grosses écuries européennes. Selon Transfermarkt, le LOSC et l’AS Monaco suivent de très près le dossier du joueur de 25 ans.

Deux clubs de Ligue 1 qui pourraient rapidement passer à l’action cet été, surtout en cas de non-montée de l’ASSE dans l’élite. À Lille, la perspective de disputer la Ligue des champions représenterait notamment un argument extrêmement fort pour convaincre Davitashvili.

15 M€ et puis s’en va ?

Mais la concurrence s’annonce féroce. Car le Géorgien plaît aussi à l’étranger. L’Olympiacos, Beşiktaş, Everton et Benfica surveillent également la situation du Stéphanois, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 2 cette saison. Et les chiffres parlent pour lui : 15 buts et 5 passes décisives en 31 matchs de championnat. Des statistiques impressionnantes qui expliquent pourquoi sa cote explose aujourd’hui sur le marché.

Sous contrat jusqu’en 2028, Davitashvili ne sera évidemment pas bradé. L’ASSE espère récupérer un montant proche des 15 millions d’euros pour son meneur offensif, une somme largement accessible pour des clubs comme Lille ou Monaco. Avant de penser mercato, le joueur reste toutefois concentré sur un objectif : aider Saint-Étienne à retrouver la Ligue 1. Mais en interne, tout le monde sait désormais qu’un énorme feuilleton pourrait secouer le Forez dans les prochaines semaines.

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