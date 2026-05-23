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FRANCE

OM : après Galtier et Genesio, Richard et Lorenzi discutent avec un troisième coach !

Par Fabien Chorlet - 23 Mai 2026, 20:00
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Adi Hütter

L’OM aurait également coché le nom d’Adi Hütter pour remplacer Habib Beye.

L’Olympique de Marseille accélère dans sa recherche d’un nouvel entraîneur. Ces dernières heures, deux noms ressortent avec insistance : Christophe Galtier et Bruno Genesio. Le premier devrait quitter le NEOM SC cet été et serait actuellement à Marseille, tandis que le second, en fin de contrat avec le LOSC, serait en pleine réflexion sur son avenir.

Hütter aussi dans la course ?

Selon L’Équipe, un troisième entraîneur serait également dans le viseur des dirigeants marseillais : Adi Hütter. Libre depuis octobre dernier et son limogeage de l’AS Monaco, le technicien autrichien aurait même déjà été contacté par l’OM.

Âgé de 56 ans, Adi Hütter possède une solide expérience sur les bancs européens. L’entraîneur autrichien s’est notamment révélé au Red Bull Salzburg, avec lequel il a remporté le championnat et la coupe d’Autriche en 2015. Passé ensuite par les Young Boys de Berne, l’Eintracht Francfort ou encore le Borussia Mönchengladbach, il s’était surtout distingué en menant Francfort jusqu’en demi-finale de Ligue Europa en 2019. Plus récemment, il a entraîné l’AS Monaco avant d’être remercié en octobre dernier.

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