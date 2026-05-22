Si un nouvel investisseur est attendu par Frank McCourt à l’OM, le club phocéen vient de faire une annonce qui enflamme tout Marseille.

L’OM vient-il d’envoyer un message caché à tout Marseille ? Alors que les rumeurs autour de l’arrivée prochaine d’un nouvel investisseur prennent de l’ampleur, le club phocéen a publié un contenu qui fait déjà énormément parler sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, l’OM a partagé un cliché accompagné d’une légende particulièrement intrigante : « Marseille tournée vers l’avenir. Tour CMA CGM. »

Et immédiatement, les supporters olympiens ont fait le rapprochement. Car derrière la Tour CMA CGM se cache évidemment Rodolphe Saadé, patron du géant marseillais du transport maritime et figure immensément populaire dans la cité phocéenne. Depuis plusieurs mois, son nom revient régulièrement dans les fantasmes autour d’une implication plus importante à l’OM.

« Marseille tournée vers l’avenir. Tour CMA CGM »

Cette fois, le timing interpelle encore davantage. Ces dernières heures, plusieurs informations ont confirmé qu’un nouvel investisseur pourrait rejoindre le capital du club dès le mois de juillet afin d’apporter de nouveaux fonds et d’accompagner Frank McCourt dans le futur projet marseillais. Et forcément, cette publication de l’OM est perçue par beaucoup comme un énorme clin d’œil.

Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont multipliées à grande vitesse. Certains y voient déjà une opération de communication préparant le terrain à une annonce majeure, tandis que d’autres imaginent un rapprochement stratégique entre l’OM et l’empire économique de Saadé. Il faut dire que le profil du patron de CMA CGM coche énormément de cases aux yeux des supporters marseillais.

Quel rôle pour Saadé à l’OM ?

Puissant financièrement, profondément attaché à Marseille et déjà très impliqué dans le développement économique local, Rodolphe Saadé incarne depuis longtemps le rêve absolu d’une partie du peuple olympien. Pour l’instant, aucune confirmation officielle n’existe concernant une entrée de CMA CGM ou de Saadé au capital du club.

Mais dans un contexte où l’OM cherche activement à renforcer ses finances et à stabiliser son modèle économique, le moindre indice prend une ampleur énorme. D’autant que Frank McCourt reste confronté à une situation délicate avant son passage devant la DNCG. L’arrivée d’un investisseur solide représenterait forcément un signal extrêmement fort pour l’avenir du club.