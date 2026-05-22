À LA UNE DU 22 MAI 2026
[12:40]ASSE – OGC Nice : Montanier privé d’un titulaire avant les barrages, alerte rouge pour les Verts !
[12:20]OM : Marseille lie son avenir à Saadé, l’annonce est vertigineuse ! 
[12:00]PSG : coup dur pour Hakimi avant la finale contre Arsenal 
[11:40]ASSE – OGC Nice : Puel réussit un énorme coup avant les barrages, les Verts sous pression !
[11:20]Stade Rennais Mercato : Pinault officialise du très lourd, une armada arrive pour la saison prochaine ! 
[11:00]FC Nantes : Kombouaré aurait dit oui aux Kita ! 
[10:40]OM Mercato : McCourt prépare un énorme chèque, un nouvel investisseur arrive à Marseille !
[10:20]ASSE : un titulaire absent à l’entraînement des Verts avant les barrages contre l’OGC Nice !
[09:45]RC Lens – OGC Nice : les compos ont fuité, de violentes bagarres ont éclaté entre les supporters avant la finale !
[09:00]FC Nantes : le profil du prochain coach et des futures recrues est scellé  

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Marseille lie son avenir à Saadé, l’annonce est vertigineuse ! 

Par Bastien Aubert - 22 Mai 2026, 12:20
💬 Commenter
Rodolphe Saadé

Si un nouvel investisseur est attendu par Frank McCourt à l’OM, le club phocéen vient de faire une annonce qui enflamme tout Marseille.

L’OM vient-il d’envoyer un message caché à tout Marseille ? Alors que les rumeurs autour de l’arrivée prochaine d’un nouvel investisseur prennent de l’ampleur, le club phocéen a publié un contenu qui fait déjà énormément parler sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, l’OM a partagé un cliché accompagné d’une légende particulièrement intrigante : « Marseille tournée vers l’avenir. Tour CMA CGM. »

Et immédiatement, les supporters olympiens ont fait le rapprochement. Car derrière la Tour CMA CGM se cache évidemment Rodolphe Saadé, patron du géant marseillais du transport maritime et figure immensément populaire dans la cité phocéenne. Depuis plusieurs mois, son nom revient régulièrement dans les fantasmes autour d’une implication plus importante à l’OM.

« Marseille tournée vers l’avenir. Tour CMA CGM »

Cette fois, le timing interpelle encore davantage. Ces dernières heures, plusieurs informations ont confirmé qu’un nouvel investisseur pourrait rejoindre le capital du club dès le mois de juillet afin d’apporter de nouveaux fonds et d’accompagner Frank McCourt dans le futur projet marseillais. Et forcément, cette publication de l’OM est perçue par beaucoup comme un énorme clin d’œil.

Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont multipliées à grande vitesse. Certains y voient déjà une opération de communication préparant le terrain à une annonce majeure, tandis que d’autres imaginent un rapprochement stratégique entre l’OM et l’empire économique de Saadé. Il faut dire que le profil du patron de CMA CGM coche énormément de cases aux yeux des supporters marseillais.

Quel rôle pour Saadé à l’OM ? 

Puissant financièrement, profondément attaché à Marseille et déjà très impliqué dans le développement économique local, Rodolphe Saadé incarne depuis longtemps le rêve absolu d’une partie du peuple olympien. Pour l’instant, aucune confirmation officielle n’existe concernant une entrée de CMA CGM ou de Saadé au capital du club. 

Mais dans un contexte où l’OM cherche activement à renforcer ses finances et à stabiliser son modèle économique, le moindre indice prend une ampleur énorme. D’autant que Frank McCourt reste confronté à une situation délicate avant son passage devant la DNCG. L’arrivée d’un investisseur solide représenterait forcément un signal extrêmement fort pour l’avenir du club.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes
Vidéos OM : toutes les infos foot