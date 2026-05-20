À LA UNE DU 21 MAI 2026
[00:00]Real Madrid : sans Mbappé, Ester Expósito fait sensation au Festival de Cannes !
[23:40]PSG : un joueur mal vu à Paris provoque une polémique avec l’OM 
[23:20]FC Barcelone Mercato : accord pour Rahsford, rebondissement pour Fati !
[23:01]OM : grande annonce pour Christophe Galtier !
[22:55]Ligue Europa : Aston Villa écrase Fribourg en finale 
[22:40]FC Nantes : les supporters disent non à Pélissier, le malaise grandit déjà !
[22:20]OL Mercato : les 4 priorités estivales de Fonseca ont fuité 
[22:00]OM, Stade Rennais : avant le Mercato, Kebbal fait une grande annonce sur son été ! 
[21:40]PSG Mercato : le Qatar dégaine une offre impossible à refuser pour faire craquer Bouaddi (LOSC) !
[21:20]OM : après Paixão et Weah, 5 autres joueurs ciblés pour un départ !

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : un joueur mal vu à Paris provoque une polémique avec l’OM 

Par Bastien Aubert - 20 Mai 2026, 23:40
💬 Commenter
Illia Zabarnyi (PSG)

Recruté à prix d’or l’été dernier, Illia Zabarnyi (23 ans) continue de faire polémique avec un lien au grand rival du PSG : l’OM. 

Illia Zabarnyi se retrouve une nouvelle fois sous le feu des critiques. Arrivé au PSG l’été dernier avec de grandes attentes, le défenseur ukrainien peine toujours à s’imposer dans la rotation de Luis Enrique, et voit désormais son nom associé à une polémique qui dépasse largement le terrain.

Zabarnyi aurait pu s’abstenir 

Déjà en difficulté sportivement après une saison 2025/2026 en demi-teinte, l’international ukrainien n’a pas réussi à convaincre pleinement le staff parisien. Peu utilisé, parfois fébrile, il n’a pas encore trouvé sa place dans le système du coach espagnol. Mais cette fois, c’est en dehors des pelouses que Zabarnyi fait parler de lui. 

Le défenseur a récemment annoncé être devenu ambassadeur de la marque Coca-Cola pour la Coupe du Monde 2026. Une collaboration qui, en soi, n’a rien de polémique… mais qui a rapidement pris une tournure inattendue sur les réseaux sociaux. En effet, certains supporters ukrainiens ont critiqué le timing de cette campagne, alors que la sélection nationale n’a pas réussi à se qualifier pour le Mondial. 

L’OM se gausse devant le PSG ! 

Et surtout, un autre détail a enflammé les réseaux français : la musique utilisée dans le spot publicitaire. Le clip met en scène le défenseur du PSG sur le célèbre morceau « Jump » de Van Halen, un titre bien connu en France comme étant l’hymne historique de l’OM. De quoi provoquer une avalanche de réactions moqueuses côté supporters marseillais, mais aussi quelques remarques amusées du côté parisien, où cette référence a été particulièrement mal perçue. 

Même si le lien reste purement symbolique et totalement involontaire de la part du joueur, la coïncidence a suffi à lancer une nouvelle vague de débats autour du défenseur parisien. À Paris, cette polémique arrive à un moment où Zabarnyi doit surtout se concentrer sur son adaptation sportive. Mais une chose est sûre : dans un contexte aussi sensible entre le PSG et l’OM, le moindre détail peut vite prendre des proportions inattendues.

PSGOM

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes
Vidéos foot : OM, PSG