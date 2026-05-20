Recruté à prix d’or l’été dernier, Illia Zabarnyi (23 ans) continue de faire polémique avec un lien au grand rival du PSG : l’OM.

Illia Zabarnyi se retrouve une nouvelle fois sous le feu des critiques. Arrivé au PSG l’été dernier avec de grandes attentes, le défenseur ukrainien peine toujours à s’imposer dans la rotation de Luis Enrique, et voit désormais son nom associé à une polémique qui dépasse largement le terrain.

Zabarnyi aurait pu s’abstenir

Déjà en difficulté sportivement après une saison 2025/2026 en demi-teinte, l’international ukrainien n’a pas réussi à convaincre pleinement le staff parisien. Peu utilisé, parfois fébrile, il n’a pas encore trouvé sa place dans le système du coach espagnol. Mais cette fois, c’est en dehors des pelouses que Zabarnyi fait parler de lui.

Le défenseur a récemment annoncé être devenu ambassadeur de la marque Coca-Cola pour la Coupe du Monde 2026. Une collaboration qui, en soi, n’a rien de polémique… mais qui a rapidement pris une tournure inattendue sur les réseaux sociaux. En effet, certains supporters ukrainiens ont critiqué le timing de cette campagne, alors que la sélection nationale n’a pas réussi à se qualifier pour le Mondial.

L’OM se gausse devant le PSG !

Et surtout, un autre détail a enflammé les réseaux français : la musique utilisée dans le spot publicitaire. Le clip met en scène le défenseur du PSG sur le célèbre morceau « Jump » de Van Halen, un titre bien connu en France comme étant l’hymne historique de l’OM. De quoi provoquer une avalanche de réactions moqueuses côté supporters marseillais, mais aussi quelques remarques amusées du côté parisien, où cette référence a été particulièrement mal perçue.

Même si le lien reste purement symbolique et totalement involontaire de la part du joueur, la coïncidence a suffi à lancer une nouvelle vague de débats autour du défenseur parisien. À Paris, cette polémique arrive à un moment où Zabarnyi doit surtout se concentrer sur son adaptation sportive. Mais une chose est sûre : dans un contexte aussi sensible entre le PSG et l’OM, le moindre détail peut vite prendre des proportions inattendues.