FC Nantes : dernière chance de sauver la saison aujourd’hui contre l’OM !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le FC Nantes joue peut-être aujourd’hui son dernier match capable d’apporter un peu de lumière à une saison extrêmement sombre. Relégués en Ligue 2 avec l’équipe première, les Canaris ont malgré tout l’occasion de terminer l’année sur une note positive avec la finale du Challenge Espoirs face à l’Olympique de Marseille.

Le rendez-vous est fixé à 14h30 au stade Marcel-Saupin pour une affiche qui ressemble presque à une petite finale de Ligue 1 version centres de formation.

Une finale entre deux géants déçus cette saison

Le Challenge Espoirs, considéré comme une sorte de championnat des réserves professionnelles françaises, a pris énormément d’ampleur cette saison.

Et cette finale oppose deux clubs qui avaient de très grandes ambitions cette année, aussi bien chez les jeunes qu’au niveau professionnel.

Le FC Nantes sort d’une saison dramatique marquée par la relégation de l’équipe première, tandis que l’OM reste lui aussi très loin des attentes fixées au début de l’exercice.

Dans ce contexte, cette finale prend forcément une dimension particulière pour les deux clubs.

Stéphane Ziani veut offrir un peu d’espoir au peuple nantais

Avant cette rencontre, l’entraîneur nantais Stéphane Ziani a livré un discours particulièrement lucide sur la situation actuelle du club.

Même s’il refuse tout excès d’enthousiasme au vu du contexte, le coach des Canaris voit dans cette finale une occasion importante d’envoyer un message positif.

« Une victoire peut être un signe encourageant. Nous avons l’occasion d’apporter un peu de positif et de montrer à tous les amoureux des Canaris que l’Académie travaille bien. »

Avant d’ajouter une phrase forte :

« La jeunesse peut être porteuse d’espoir. »

Pour le FC Nantes, ce trophée représenterait aussi le premier vainqueur officiel du Challenge Espoirs après l’arrêt dramatique de la finale l’an dernier suite au malaise cardiaque d’un jeune joueur monégasque.

L’OM veut aussi sauver son image

En face, l’Olympique de Marseille voit également cette finale comme une opportunité importante pour conclure positivement une saison frustrante.

Et Stéphane Ziani se méfie énormément de cette équipe olympienne.

« L’OM est un club prestigieux, avec beaucoup de passion autour. Pour les avoir supervisés, ça joue bien. Ça va être une belle opposition. »

Le technicien nantais rappelle aussi que certains jeunes marseillais présents aujourd’hui avaient participé à la lourde défaite de l’équipe première à la Beaujoire cette saison.

« Il y aura des joueurs qui avaient participé à ce match-là, donc ils seront peut-être revanchards. »

Une compétition qui prend de plus en plus d’importance

Longtemps considéré comme secondaire, le Challenge Espoirs commence désormais à devenir une vraie vitrine pour les centres de formation français.

Pour Stéphane Ziani, cette compétition représente même une étape essentielle vers le très haut niveau.

« Petit match de Ligue 1. On a des matchs intenses, sur des terrains parfaits, contre ce qui se fait de mieux en formation. »

Dans un climat forcément particulier à Nantes, cette finale pourrait donc offrir un rare moment de joie aux supporters canaris… ou au contraire accentuer encore un peu plus la frustration d’une saison cauchemardesque.