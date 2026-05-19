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FRANCE

FC Nantes Mercato : les Kita vont boucler une signature estampillée PSG

Par William Tertrin - 19 Mai 2026, 18:00
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Le jeune défenseur central Sékou Doucouré, formé au PSG et arrivé à Nantes en 2024, est en passe de prolonger son contrat avec le FC Nantes.

Le FC Nantes continue de miser sur la continuité et la jeunesse. Après les prolongations du gardien Alexis Mirbach et du latéral Frédéric Guilbert, les dirigeants nantais sont également sur le point de sécuriser l’avenir de Sékou Doucouré.

Âgé de 21 ans, le défenseur central formé au PSG avait rejoint les Canaris à l’été 2024. Initialement intégré au groupe réserve, il s’est progressivement rapproché du niveau professionnel, en évoluant principalement en National 3 tout en apparaissant ponctuellement dans le groupe en Ligue 1, avec 3 matchs joués en pro au total.

Prolongation jusqu’en 2029

Selon les informations de L’Équipe, le joueur, actuellement sous contrat jusqu’en 2027, devrait prolonger de deux saisons supplémentaires, ce qui l’engagerait désormais jusqu’en 2029 avec le club nantais.

Arrivé libre en provenance du PSG, Doucouré incarne un profil de défenseur moderne, capable d’évoluer dans une défense à quatre et apprécié pour sa qualité de relance et son gabarit. Il a d’ailleurs été titularisé lors du dernier match de la saison face à Toulouse, une rencontre interrompue prématurément à la 22e minute.

Cette prolongation s’inscrit dans la stratégie du FC Nantes de sécuriser ses jeunes talents formés ou recrutés récemment, dans un contexte où le club va devoir reconstruire avec la descente en Ligue 2.

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