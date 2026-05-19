RC Lens : l’OGC Nice prêt à saborder la finale de Coupe de France ?

À quelques jours de la finale de Coupe de France face au RC Lens, une information surprenante circule autour de l’OGC Nice et de Claude Puel.

La finale de Coupe de France entre le RC Lens et l’OGC Nice, programmée au Stade de France ce vendredi 22 mai, pourrait prendre une tournure inattendue dans les derniers jours de préparation. Selon L’Équipe, Claude Puel envisagerait une stratégie audacieuse, voire risquée : aligner une équipe profondément remaniée pour ce choc décisif.

Cette hypothèse, qui fait déjà réagir en interne comme chez les supporters, s’expliquerait par une volonté de surprendre le RC Lens, mais aussi de gérer un groupe éprouvé par une saison longue et irrégulière. Dans un contexte où Nice va disputer les barrages pour éviter la Ligue 2, la finale apparaît comme un objectif à part, presque détaché du reste de la saison.

Une approche tactique totalement inédite ?

L’idée d’un onze inédit n’est pas totalement nouvelle dans les finales de coupe, mais elle prend ici une ampleur particulière. Claude Puel, connu pour son approche pragmatique et son goût du travail tactique, pourrait miser sur un mélange de fraîcheur, de rotation et de profils inattendus pour contrer l’intensité du RC Lens.

Face à une équipe lensoise qui vient de rouler sur l’OL avec ses remplaçants (4-0), ce choix aurait pour objectif de casser les repères adverses. Mais il comporte aussi un risque majeur : celui de manquer de cohésion dans un match où chaque détail peut faire basculer le trophée.

Lens en position d’attente et de force

De son côté, le RC Lens aborde cette finale avec ambition et confiance. Les Sang et Or, forts d’une dynamique solide et d’une identité de jeu affirmée, savent qu’ils auront face à eux un adversaire potentiellement imprévisible.

Le club nordiste, toujours en quête d’un premier sacre majeur en Coupe de France, voit dans cette finale une occasion historique. La perspective d’un adversaire remodelé ne change pas fondamentalement leur approche : intensité, pressing haut et maîtrise des temps forts devraient rester les piliers de leur plan de jeu.

Un match à haute tension au Stade de France

Cette possible stratégie de Claude Puel ajoute une dose supplémentaire d’incertitude à une finale déjà très attendue. Entre un RC Lens structuré et une équipe niçoise potentiellement transformée, le duel promet un scénario ouvert.

Au-delà des choix tactiques, c’est aussi la gestion émotionnelle et l’expérience du grand rendez-vous qui pourraient faire la différence au Stade de France. Une chose est sûre : la finale ne laisse personne indifférent et continue de faire monter la pression des deux côtés.