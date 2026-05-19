Stade Rennais : Franck Haise à fond derrière le RC Lens en finale de Coupe de France

Le Stade Rennais a terminé sa saison de Ligue 1 à la sixième place. Mais les Rouge et Noir gardent encore un mince espoir de disputer la Ligue Europa… grâce au RC Lens, ancien club de Franck Haise.

Le destin européen du Stade Rennais ne dépend plus de lui. Battus par l’Olympique de Marseille lors de la dernière journée de Ligue 1 (3-1), les Bretons ont terminé à la sixième place du championnat. Un classement qui les envoie, pour l’instant, vers un barrage de Ligue Conference.

Mais tout peut encore basculer vendredi prochain au Stade de France, à l’occasion de la finale de la Coupe de France 2025-2026 entre le RC Lens et l’OGC Nice. Déjà qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions grâce à leur deuxième place en Ligue 1, les Sang et Or libéreraient une place européenne supplémentaire en cas de victoire.

Conséquence directe : Rennes récupérerait alors un ticket pour la phase de ligue de la Ligue Europa, une compétition bien plus prestigieuse et lucrative que la Ligue Conférence. Un scénario qui ferait forcément le bonheur de Franck Haise.

Un beau cadeau du RC Lens pour Franck Haise ?

L’entraîneur rennais conserve en effet un lien très fort avec Lens, club qu’il a dirigé entre 2020 et 2024. Sous ses ordres, le Racing avait retrouvé les sommets du football français, jusqu’à décrocher une qualification historique en Ligue des champions en 2023.

Ironie du sort, c’est donc désormais son ancien club qui peut offrir un énorme coup de pouce européen au Stade Rennais. En Bretagne, les supporters lensois pourraient ainsi trouver quelques soutiens inattendus vendredi soir.

Dans cette équation, l’AS Monaco garde aussi un œil attentif sur cette finale. Septièmes de Ligue 1 et actuellement hors des places européennes, les Monégasques hériteraient d’un barrage de Ligue Conférence si Lens venait à soulever le trophée. Un lot de consolation certes modeste, mais toujours précieux.