RC Lens : grosse inquiétude avant la finale de Coupe de France

À quelques jours de la finale de la Coupe de France entre le RC Lens et Nice, la présence annoncée d’ultras du LOSC aux côtés des supporters niçois fait monter la tension.

La finale de la Coupe de France entre le RC Lens et l’OGC Nice ne se jouera pas uniquement sur la pelouse du Stade de France. En coulisses, les services de sécurité surveillent de près un déplacement particulier : celui d’environ 80 ultras lillois attendus en soutien des supporters niçois.

Selon des informations relayées par La Voix du Nord, plusieurs membres de groupes ultras du LOSC Lille, dont les DVE et la LOSC ARMY, devraient effectuer le déplacement à Saint-Denis afin d’épauler les supporters de Nice, dans le cadre d’une amitié historique entre certains groupes des deux clubs.

Cette alliance entre ultras lillois et niçois est connue depuis les années 1990, notamment entre les Dogues Virage Est et la Brigade Sud de Nice. Une proximité régulièrement affichée lors de déplacements ou de rencontres importantes.

Une tension particulière autour des supporters lensois

Du côté lensois, cette annonce ne passe évidemment pas inaperçue. Le contexte du Derby du Nord entre Lens et Lille nourrit depuis des décennies une rivalité intense, aussi bien sportive que populaire.

Avec une marée sang et or attendue au Stade de France pour pousser derrière le Racing, les autorités craignent désormais des affrontements en marge de la rencontre. Plusieurs sources évoquent ainsi un renforcement du dispositif policier autour des zones de rassemblement, des transports et des abords du stade.

L’objectif est clair : éviter que cette finale historique ne bascule dans les débordements entre groupes rivaux.

Une finale sous haute surveillance

Le finale de la Coupe de France représente un rendez-vous majeur pour les supporters lensois, toujours marqués par les finales perdues dans l’histoire du club.

Dans ce contexte déjà électrique, l’arrivée annoncée d’ultras lillois aux côtés des Niçois ajoute une dimension supplémentaire à une affiche qui s’annonce bouillante, autant en tribunes qu’autour du Stade de France.