RC Lens : Pierre Sage prêt à tenter un coup décisif avant la finale de Coupe de France

À quelques jours de la finale de Coupe de France, Kyllian Antonio joue bien plus qu’un simple match face à Lyon : une place de titulaire dans le onze de Pierre Sage.

Le déplacement du RC Lens sur la pelouse de l’OL ce soir n’a rien d’anodin. Pour Pierre Sage, c’est la dernière répétition avant la finale de Coupe de France face à Nice, mais pour Kyllian Antonio, 18 ans, il s’agit surtout d’un moment charnière : confirmer sa montée en puissance et s’imposer définitivement dans la défense lensoise avec la malheureuse rechute de Samson Baidoo.

Depuis la grave blessure de Jonathan Gradit, le jeune défenseur a été propulsé dans un contexte instable mais formateur. Utilisé à 5 reprises cette saison, il a su répondre présent malgré son manque d’expérience au plus haut niveau, même si une blessure l’a freiné ces dernières semaines.

Une montée en puissance accélérée

Formé au RC Lens, Antonio a profité des circonstances pour gratter du temps de jeu et convaincre le staff. Sa dernière apparition face au PSG a marqué un tournant : sérieux défensif, agressivité maîtrisée et surtout une maturité surprenante pour son âge.

Dans un secteur défensif longtemps bricolé cette saison, Pierre Sage cherche désormais de la stabilité. Et le jeune Lensois semble avoir pris une longueur d’avance sur les autres options testées, comme Nidal Celik ou Arthur Masuaku.

Une défense en construction autour de lui

Le coach lensois a multiplié les associations en défense centrale depuis le début de saison, mais une hiérarchie commence à se dessiner. Selon L’Équipe, Antonio devrait bien être aligné aux côtés d’Ismaëlo Ganiou et de Malang Sarr dans une ligne à trois assez inédite.

Ce trio représente aujourd’hui l’option la plus crédible à cinq jours de la finale. Une défense jeune, certes, mais jugée plus dynamique et plus fiable dans les derniers matchs que les combinaisons expérimentales précédentes.

Lyon, dernier test avant la grande décision

Face à l’OL, Antonio joue gros. Pierre Sage attend une confirmation dans un contexte de haute intensité, face à un adversaire capable de mettre à l’épreuve la moindre fébrilité défensive.

Une performance solide pourrait verrouiller définitivement sa place dans le onze titulaire pour la finale de Coupe de France. À l’inverse, une prestation en demi-teinte rouvrirait la porte à d’autres solutions.

Un avenir qui peut basculer en 90 minutes

À seulement 18 ans, Kyllian Antonio se retrouve déjà au cœur d’un choix stratégique majeur pour son entraîneur. Entre révélation inattendue et pari de la jeunesse, il incarne désormais l’une des principales interrogations de Pierre Sage à l’approche du grand rendez-vous de la saison.

Le match face à Lyon pourrait bien être celui qui transforme un espoir en titulaire de finale.