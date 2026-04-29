RC Lens : un retour surprise à l’entraînement qui fait le bonheur de Pierre Sage

Un retour à l’entraînement a été aperçu ce mercredi, et c’est une très bonne nouvelle pour le RC Lens !

Ce mercredi, le RC Lens a partagé plusieurs clichés de sa séance d’entraînement à La Gaillette, et un visage a retenu l’attention de quelques supporters : celui de Kyllian Antonio. Le jeune défenseur, longtemps éloigné des terrains ces derniers mois, a été aperçu en pleine activité avec ses coéquipiers, un retour progressif qui rassure le staff comme les fans.

Un retour attendu après une période d’absence

Formé au club et considéré comme l’un des jeunes profils prometteurs du centre de formation lensois, Kyllian Antonio avait été freiné dans sa progression par des problèmes physiques ces derniers mois. En effet, il avait notamment été touché au pied lors du match contre Rennes début février, ce qui l’a éloigné des terrains et mis entre parenthèses sa montée en puissance au sein du groupe professionnel.

Son retour à l’entraînement collectif marque donc une étape importante dans sa réathlétisation et dans sa possible réintégration progressive dans le groupe de Pierre Sage.

Un joueur déjà intégré dans la rotation du groupe pro

Avant sa blessure, le jeune défenseur avait déjà eu l’occasion de goûter au haut niveau. Utilisé à 4 reprises cette saison par Pierre Sage, il avait montré de la solidité et une maturité intéressante pour son âge, surtout en l’absence de joueurs comme Gradit ou Baidoo.

Le staff lensois, connu pour accorder une place importante aux jeunes issus de la formation, suit donc de près son évolution physique, avec l’objectif de le remettre à niveau progressivement sans brûler les étapes.

Même s’il est peut-être encore trop tôt pour envisager un retour en compétition, la réapparition de Kyllian Antonio à l’entraînement collectif est une sacrée bonne nouvelle et donc le retour d’une nouvelle option pour Pierre Sage en défense centrale, alors que Gradit est toujours sur le flanc. Seul Gurtner vient compléter l’infirmerie, et Masuaku sera suspendu contre Nice samedi.