RC Lens : revirement de situation pour l’arrivée de Toppmöller

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Alors que plusieurs médias annonçaient ces derniers jours un accord déjà conclu entre le RC Lens et Dino Toppmöller, le dossier serait en réalité encore en cours de finalisation.

Le RC Lens tient-il enfin son nouvel entraîneur ? Depuis plusieurs jours, de nombreuses informations convergent vers l’arrivée de Dino Toppmöller sur le banc artésien pour succéder à Pierre Sage. Certains médias évoquaient même un accord déjà trouvé entre les différentes parties. Pourtant, la prudence reste de mise.

Ce dimanche, le journaliste allemand Florian Plettenberg a apporté une importante précision sur l’état des négociations. Sur son compte X, l’insider de Sky Sports Allemagne affirme que le dossier est « proche d’un accord total », tout en soulignant que « des détails finaux restent à régler » et que le transfert « n’est pas encore conclu ».

Un dossier qui avance dans le bon sens

Cette mise au point ne remet toutefois pas en cause la tendance de fond. Les discussions entre le technicien allemand de 45 ans et les dirigeants lensois avancent favorablement depuis plusieurs jours. Plusieurs sources évoquent un contrat de deux ans pour l’ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort, récemment libre après son départ du club allemand.

Le profil de Toppmöller séduit particulièrement la direction lensoise. Réputé pour son travail avec les jeunes joueurs et son football offensif, il correspond à l’identité que souhaite conserver le club sang et or après plusieurs saisons marquées par une forte exigence sportive.

Le RC Lens reste prudent

Si l’optimisme est réel autour du dossier, le RC Lens ne souhaite visiblement prendre aucun risque avant l’officialisation. Les derniers détails contractuels et administratifs doivent encore être réglés avant qu’une annonce puisse intervenir.

Sauf retournement de situation, Dino Toppmöller reste aujourd’hui le grand favori pour prendre les commandes du RC Lens. Les signaux sont positifs et les négociations semblent entrer dans leur phase finale. Mais contrairement à ce qui a pu être annoncé ces dernières heures, l’accord définitif n’aurait pas encore été signé.

Les supporters lensois devront donc patienter encore un peu avant de voir le club officialiser l’arrivée de celui qui pourrait devenir l’une des figures fortes du nouveau projet artésien.