RC Lens : Toppmöller a déjà obtenu deux arrivées, dont un ancien de Ligue 1

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Le RC Lens accélère dans la constitution de son nouveau staff technique, dans le sillage de l’arrivée de Dino Toppmöller.

Le futur banc du RC Lens prend forme. Alors que le club artésien s’apprête à tourner une nouvelle page après le départ de Pierre Sage vers Crystal Palace, les contours du staff de son successeur se précisent. D’après une indiscrétion publiée par Laurent Mazure, le technicien allemand Dino Toppmöller ne viendrait pas seul dans l’Artois.

Il serait accompagné de plusieurs membres de son staff technique, dont Nelson Morgado et Stefan Buck, deux profils déjà présents à ses côtés à Francfort notamment. Un petit luxe dont n’avait pas bénéficié Pierre Sage à l’époque, étant donné que seul son adjoint Jamal Alioui avait pu le suivre, contrairement à Rémy Vercoutre.

Autre nom évoqué dans cette future organisation : Yannick Cahuzac, ancien cadre emblématique du RC Lens, déjà passé par le staff technique du club entre 2022 et 2023 et apprécié pour son rôle de lien entre le vestiaire et le terrain. Il devrait occuper la fonction de deuxième adjoint.

Un staff en construction autour de Toppmöller

L’arrivée de Toppmöller, ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort et ex-adjoint de Julian Nagelsmann au Bayern Munich, s’inscrit dans une volonté de continuité sportive, mais avec une dimension plus internationale. Le coach allemand est désormais en pole position pour prendre la succession sur le banc lensois, et sa présentation officielle doit intervenir ce lundi.

Dans ce contexte, la constitution de son staff devient un élément clé. Nelson Morgado, analyste vidéo passé par Monaco, et Stefan Buck, adjoint de Toppmöller, feraient partie du projet. L’objectif serait de recréer un environnement de travail déjà éprouvé afin de faciliter l’adaptation en Ligue 1.

Cahuzac, un retour symbolique à Lens ?

La présence de Yannick Cahuzac dans ce futur staff n’est pas anodine, et déjà dans les petits papiers depuis plusieurs semaines. Ancien capitaine du RC Lens, il avait déjà intégré l’encadrement du club après sa carrière de joueur, avant de quitter ses fonctions.

Le RC Lens, qui cherche à maintenir son exigence d’intensité et de cohérence collective, pourrait ainsi s’appuyer sur un mélange entre expertise internationale et ADN local.

Une chose semble déjà acquise : le RC Lens prépare un nouveau cycle ambitieux, avec un staff construit autour de Toppmöller et de profils déjà bien identifiés, mêlant continuité, expérience et connaissance du club.