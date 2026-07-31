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ASSE : coup dur pour deux blessés de longue date

Par William Tertrin - 31 Juil 2026, 22:40

L’ASSE devra encore patienter avant de récupérer Mahmoud Jaber et Chico Lamba.

La préparation estivale de l’ASSE se poursuit sans Mahmoud Jaber (touché aux adducteurs) et Chico Lamba (freiné par une fracture de fatigue à la cheville). Selon les informations de Peuple Vert, les deux joueurs ont entamé leur phase de reprise mais leur retour n’est pas attendu… avant septembre.

Ils manqueront donc le début du championnat, qui s’annoncera crucial pour les Verts. Le staff devra composer sans eux pendant les premières semaines de compétition et continuer à suivre attentivement l’évolution de leur état physique.

Une reprise qui se veut prudente

Cette échéance ne signifie pas nécessairement que les deux Stéphanois seront immédiatement disponibles dès le début du mois de septembre.

L’ASSE ne semble pas vouloir précipiter leur retour. La priorité sera d’éviter toute rechute, quitte à prolonger leur travail individualisé. À noter également que la prochaine trêve internationale débutera le 21 septembre, et ce pour une durée de trois semaines. Reste à voir si Jaber et Lamba seront revenus avant, ou s’ils profiteront de cette période pour peaufiner leur retour.

Des solutions à trouver dans l’entrejeu

Ces absences réduisent les possibilités à disposition du staff stéphanois. Cela génère forcément de la frustration chez les supporters, notamment concernant Lamba, tête d’affiche du mercato estival 2025, qui n’a pratiquement pas joué.

En attendant les retours de Jaber et Lamba, Cathro et son staff devra s’appuyer sur les joueurs opérationnels pour lancer sa saison, dès samedi prochain à Sochaux.

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