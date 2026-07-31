ASSE Mercato : les Verts veulent signer un international français très courtisé

Considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs du centre de formation de l’ASSE, le tout jeune international français Tidiane Vibert attire déjà plusieurs écuries européennes.

Le marché s’agite autour du jeune Tidiane Vibert. Selon les informations d’Africafoot, le RB Leipzig suit de près le jeune ailier de l’ASSE, arrivé dans le Forez en 2024. Le club allemand aurait placé son nom sur ses tablettes depuis plusieurs mois.

Leipzig ne serait pas seul sur ce dossier. L’AC Milan, Benfica et le RB Salzbourg surveilleraient également la progression du Franco-Sénégalais, né le 14 octobre 2009 à Champigny-sur-Marne. Une concurrence déjà relevée pour la pépite de la formation stéphanoise.

Une place déjà gagnée chez les U19

À seulement 16 ans, Vibert continue de franchir les étapes. Titulaire régulier avec les U19 nationaux, il a inscrit trois buts en seize rencontres de championnat. Sa progression lui a aussi permis de disputer deux matches avec la réserve de l’ASSE.

Sa qualité technique, sa vitesse d’exécution et sa capacité à éliminer son adversaire direct séduisent les observateurs..

L’ASSE veut lui offrir un premier contrat professionnel

Face aux intérêts venus de l’étranger, la direction stéphanoise ne compte pas rester inactive. L’ASSE souhaiterait proposer prochainement un premier contrat professionnel à son jeune talent afin de repousser les assauts de ses prétendants.

Vibert possède aussi une première expérience internationale, notamment avec les U17 tricolores en septembre 2025 pour une rencontre face à la Finlande. Toujours éligible avec le Sénégal, l’ailier apparaît désormais comme l’un des dossiers à sécuriser en priorité du côté de l’ASSE.