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FRANCE

RC Lens Mercato : déjà un premier coup de froid dans le dossier Titraoui

Par William Tertrin - 30 Juil 2026, 17:00

Alors que le RC Lens poursuit activement les discussions pour recruter Yacine Titraoui, le dossier serait loin d’être un long fleuve tranquille.

Le RC Lens continue de travailler sur la piste menant à Yacine Titraoui, milieu de Charleroi, mais les négociations auraient pris une tournure plus complexe que prévu. D’après le journaliste Sacha Tavolieri, un premier point de friction est apparu dans ce dossier. En cause : la présence d’agents mandatés côté club dans les discussions, alors qu’ils ne représenteraient pas directement le joueur. Une configuration qui alimenterait une certaine confusion autour de la transaction.

« Le RC Lens pourrait avoir créé un problème en mettant des agents côté-club dans le deal, ce qui crée un problème et une grosse confusion dans le dossier. Ce ne sont pas les agents du joueur… mais ils sont là », explique le journaliste sur ses réseaux sociaux.

Une opération qui reste malgré tout sur les rails

Malgré cette situation jugée « floue », rien n’indique pour le moment que le transfert soit remis en cause. Toujours selon Sacha Tavolieri, le RC Lens poursuit ses démarches afin de finaliser l’opération.

Le club artésien semble donc déterminé à aller au bout des négociations, même si cette question des intermédiaires pourrait encore ralentir la conclusion du dossier.

Lens garde confiance

À ce stade, il est important de souligner qu’aucune rupture des discussions n’a été évoquée. Les différentes parties continuent d’échanger et le club lensois espère toujours boucler l’arrivée de l’international algérien dans les prochains jours.

Les prochaines heures pourraient permettre d’éclaircir le rôle exact des différents intervenants et de lever les dernières zones d’ombre autour d’un dossier qui s’annonce déjà comme l’un des plus complexes du mercato lensois afin de compenser le départ imminent de Mamadou Sangaré.

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