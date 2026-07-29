RC Lens Mercato : Hervé Koffi a trouvé un club, signature imminente !

De retour au RC Lens après un prêt remarqué à Angers, Hervé Koffi ne devrait pas s’inscrire dans la durée chez les Sang et Or, et a trouvé un club.

Le mercato continue de bouger au RC Lens. Arrivé à l’été 2024 en provenance de Charleroi, Hervé Koffi avait retrouvé de la confiance la saison dernière loin de l’Artois, lors d’un prêt réussi à Angers. Mais malgré ses bonnes performances en Ligue 1, l’international burkinabé ne devrait pas rester dans l’effectif lensois cette saison. Comme révélé sur notre site il y a quelques jours, un club belge aurait concrètement avancé sur le dossier.

Et selon les informations de la DH, le portier de 29 ans est devenu la priorité de l’Union Saint-Gilloise, qui cherche rapidement un nouveau numéro 1 après le départ de Kjell Scherpen vers Ipswich. Un accord sous la forme d’un prêt serait en très bonne voie, et la signature est prévue pour ce jeudi.

Une belle relance à Angers après une période compliquée à Lens

L’histoire d’Hervé Koffi à Lens aura connu plusieurs étapes. Recruté pour concurrencer Brice Samba, le gardien burkinabé avait dû patienter avant d’obtenir du temps de jeu. Après quelques apparitions sous le maillot lensois, il avait été prêté à Angers afin de retrouver un rôle de titulaire.

Ce choix s’est révélé payant. Sous les couleurs du SCO, Koffi s’est imposé comme un élément majeur du maintien angevin avec des prestations qui lui ont valu une nomination parmi les meilleurs gardiens de Ligue 1.

Cette saison convaincante avait relancé son avenir. Plusieurs clubs se seraient intéressés à son profil, mais c’est finalement l’Union Saint-Gilloise qui aurait accéléré pour convaincre le joueur et Lens.

Un prêt sec ou avec option ?

Pour Koffi, ce départ représente aussi une opportunité sportive importante. L’Union Saint-Gilloise dispute les qualifications pour la Ligue des champions et cherchait un gardien immédiatement opérationnel. Son expérience du championnat belge, acquise notamment à Mouscron et Charleroi, a pesé dans le choix des dirigeants bruxellois.

Reste à voir si une option d’achat sera incluse dans ce prêt, étant donné que le RC Lens aurait tout intérêt à s’assurer un joli pactole après la grosse saison de son gardien. Arrivé avec l’ambition de s’imposer dans l’Artois, le Burkinabé aura finalement retrouvé son meilleur niveau en prêt avant de repartir vers un nouveau challenge.