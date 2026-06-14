OL Mercato : le Real Madrid finalement ouvert à une vente d’Endrick ?

18+ · Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance · Offre soumise aux conditions de l’opérateur.

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Alors qu’une rumeur évoquait un intérêt de l’Inter Milan pour Endrick, qui a été prêté à l’OL par le Real Madrid, avec une offre à 40 M€, la piste a été rapidement démentie.

Ces dernières heures, plusieurs médias italiens ont évoqué une offensive de l’Inter Milan pour tenter de recruter Endrick dès cet été. Le scénario mentionnait un prêt avec obligation d’achat estimée entre 35 et 40 millions d’euros, tandis que le Real Madrid valoriserait son attaquant entre 40 et 45 millions d’euros.

Mais cette piste a été rapidement refroidie. Selon des informations de Fabrizio Romano, il n’existe aujourd’hui aucune négociation concrète entre Endrick et l’Inter Milan, malgré les rumeurs venues d’Italie.

L’OL a bien profité d’Endrick

Ce qui relance indirectement ce dossier, c’est la place prise par l’Olympique Lyonnais dans la progression du joueur. Endrick avait rejoint l’OL sous forme de prêt en provenance du Real Madrid pour gagner du temps de jeu et franchir un cap dans sa jeune carrière.

En Ligue 1, le Brésilien s’est rapidement imposé comme un élément offensif important, confirmant les attentes placées en lui. En effet, il compte 8 buts et 8 passes décisives en 21 matchs sous le maillot lyonnais, signe d’une adaptation express.

Le Real Madrid reste maître du jeu

Malgré les spéculations, le Real Madrid garde la main sur l’avenir de son attaquant. Le club espagnol continue de croire fortement en son potentiel et ne semble pas ouvert à une vente définitive à court terme.

Des sources proches du club évoquent même un plan à moyen terme, avec une intégration progressive dans l’effectif madrilène. L’idée d’un départ définitif, même en cas d’offre importante, n’est donc pas privilégiée à ce stade.