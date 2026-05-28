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OL : le Real Madrid a pris une première décision pour Endrick

Par William Tertrin - 28 Mai 2026, 12:00
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Après la fin du prêt d’Endrick à l’OL, le Real Madrid réfléchit déjà à l’avenir du Brésilien dans le système madrilène.

Selon Marca, le Real Madrid réfléchit déjà à l’utilisation d’Endrick, qui vient de terminer son prêt à l’OL. En effet, le club qui sera bientôt dirigé par José Mourinho envisage de l’utiliser au poste d’ailier droit, une idée qui a immédiatement fait réagir.

À Lyon, où Endrick s’est installé pour seulement six mois, le joueur a donné grande satisfaction. Décisif avec 8 buts et 8 passes décisives, il a été une pièce très importante du secteur offensif lyonnais.

Endrick parti pour être titulaire ?

Mais du côté du Real Madrid, la réflexion serait plus large. Le club merengue, habitué à développer la polyvalence de ses jeunes joueurs, envisagerait différentes pistes pour optimiser son potentiel dans un effectif ultra-concurrentiel. L’idée d’un rôle sur le côté droit fait donc son chemin, sachant que le Brésilien a pu jouer à ce poste à Lyon.

En tout cas, vu son prêt réussi à l’OL, des joueurs comme Rodrygo, Franco Mastantuono, voire Brahim Díaz peuvent avoir du souci à se faire. Reste à savoir si cette idée restera une simple hypothèse ou si elle s’inscrira, à terme, dans une vision plus structurée du joueur…

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