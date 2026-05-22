Le sacre d’Aston Villa contre Fribourg (3-0) en finale de la Ligue Europa a apporté une bonne nouvelle à l’OL en vue de la Ligue des Champions.

Un joli coup de pouce pour l’OL ce week-end ? Le sacre d’Aston Villa en Ligue Europa face à Fribourg (3-0) pourrait avoir des conséquences directes sur le parcours des Gones en vue des qualifications pour la prochaine Ligue des Champions.

Tout dépend désormais du classement final des Villains en Premier League. Si Aston Villa parvient à terminer dans le top 4 du championnat anglais, cela entraînerait domino favorable pour plusieurs clubs européens. Dans ce scénario, le Sporting Portugal serait directement qualifié pour la phase de ligue de la Ligue des Champions.

L’OL regardera Aston Villa

Et ce réajustement changerait la donne pour l’OL. En effet, Lyon pourrait alors être tête de série lors du 3e tour préliminaire, une position stratégique qui permettrait d’éviter certains adversaires plus redoutables et de faciliter son entrée dans la compétition.

Concrètement, les Gones pourraient tomber sur des équipes comme l’Union Saint-Gilloise, le Sparta Prague, Sturm Graz ou encore Nimègue. Des adversaires jugés plus abordables sur le papier, même si les barrages de Ligue des Champions restent toujours des rencontres piégeuses.

Pour l’OL, qui cherche à retrouver durablement la scène européenne la plus prestigieuse, ce type de détail pourrait peser lourd dans la préparation de la prochaine saison. Reste désormais à attendre la fin de saison en Premier League pour savoir si ce scénario favorable se concrétisera réellement. Mais à Lyon, on suivra forcément de très près les résultats d’Aston Villa dans les prochaines semaines.