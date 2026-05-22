À LA UNE DU 22 MAI 2026
[23:30]OL : énorme coup de pouce en vue de la Ligue des Champions !
[23:04]RC Lens – OGC Nice : Lens remporte sa première Coupe de France, les notes des Sang et Or
[22:30]OM : un premier impair de Stéphane Richard avec les supporters marseillais ?
[22:00]Stade Rennais, OL Mercato : coup de théâtre pour Bentaleb (LOSC) ! 
[21:30]ASSE Mercato : deux cadors de Ligue 1 perturbent Davitashvili en plein barrage ! 
[21:00]PSG Mercato : une recrue à 80 millions déjà bouclée avant Arsenal ?
[20:40]FC Nantes : le futur coach a déjà son patron pour la Ligue 2, l’ASSE et le RC Lens enragent
[20:20]PSG – Arsenal : énorme surprise en vue dans le onze de Luis Enrique en finale de la Ligue des Champions ! 
[20:00]RC Lens – OGC Nice : les compos sont tombées !
[19:40]ASSE : énorme coup de pouce pour les Verts avant l’OGC Nice 

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL : énorme coup de pouce en vue de la Ligue des Champions !

Par Bastien Aubert - 22 Mai 2026, 23:30
💬 Commenter
Corentin Tolisso (OL)

Le sacre d’Aston Villa contre Fribourg (3-0) en finale de la Ligue Europa a apporté une bonne nouvelle à l’OL en vue de la Ligue des Champions. 

Un joli coup de pouce pour l’OL ce week-end ?  Le sacre d’Aston Villa en Ligue Europa face à Fribourg (3-0) pourrait avoir des conséquences directes sur le parcours des Gones en vue des qualifications pour la prochaine Ligue des Champions. 

Tout dépend désormais du classement final des Villains en Premier League. Si Aston Villa parvient à terminer dans le top 4 du championnat anglais, cela entraînerait domino favorable pour plusieurs clubs européens. Dans ce scénario, le Sporting Portugal serait directement qualifié pour la phase de ligue de la Ligue des Champions.

L’OL regardera Aston Villa 

Et ce réajustement changerait la donne pour l’OL. En effet, Lyon pourrait alors être tête de série lors du 3e tour préliminaire, une position stratégique qui permettrait d’éviter certains adversaires plus redoutables et de faciliter son entrée dans la compétition.

Concrètement, les Gones pourraient tomber sur des équipes comme l’Union Saint-Gilloise, le Sparta Prague, Sturm Graz ou encore Nimègue. Des adversaires jugés plus abordables sur le papier, même si les barrages de Ligue des Champions restent toujours des rencontres piégeuses.

Pour l’OL, qui cherche à retrouver durablement la scène européenne la plus prestigieuse, ce type de détail pourrait peser lourd dans la préparation de la prochaine saison. Reste désormais à attendre la fin de saison en Premier League pour savoir si ce scénario favorable se concrétisera réellement. Mais à Lyon, on suivra forcément de très près les résultats d’Aston Villa dans les prochaines semaines.

OLLigue des champions

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes
Vidéos foot : Ligue des champions, OL