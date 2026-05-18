OL : Matthieu Louis-Jean prépare déjà plusieurs recrues pour la Ligue des Champions

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

= 24.30€ pour 10€

= 17.70€ pour 10€

Lens - Nice Coupe de France · 2025/26

Malgré la lourde claque reçue face au RC Lens (0-4), l’Olympique Lyonnais prépare déjà activement son mercato estival. Présent face à la presse après la rencontre, Matthieu Louis-Jean a dressé le bilan de la saison… tout en dévoilant plusieurs tendances fortes pour l’été lyonnais.

Et visiblement, les Gones veulent aller très vite.

L’OL déjà tourné vers la Ligue des Champions

Même si Lyon a laissé filer une qualification directe en Ligue des Champions après sa déroute contre Lens, le club rhodanien garde une vraie satisfaction autour de cette saison de reconstruction.

Matthieu Louis-Jean a notamment insisté sur le contexte très particulier de cet exercice marqué par un nouveau projet sportif et une forte instabilité en coulisses ces derniers mois.

« C’était une saison compliquée. On était dans l’année zéro d’un nouveau projet. »

Le directeur technique lyonnais a également confirmé que l’OL travaillait déjà depuis plusieurs semaines sur la saison prochaine.

« On anticipe déjà la saison prochaine. On a déjà commencé à travailler. »

Le mercato lyonnais déjà lancé

Avec les barrages de Ligue des Champions qui arriveront très tôt au mois d’août, Lyon sait qu’il ne pourra pas perdre de temps sur le mercato.

Matthieu Louis-Jean a confirmé que plusieurs dossiers étaient déjà avancés avec Paulo Fonseca et la cellule de recrutement.

« On a commencé à travailler avec Paulo Fonseca, Ben Charrier, sur les joueurs qui vont nous rejoindre. »

Le dirigeant lyonnais assure même que les grandes lignes du mercato sont déjà établies.

« On sait à peu près ce que l’on veut faire pour la saison prochaine. »

L’attaque sera la priorité

L’une des grosses annonces concerne surtout le secteur offensif. L’OL va devoir reconstruire une partie importante de son attaque puisque plusieurs joueurs prêtés vont repartir cet été.

C’est notamment le cas de Endrick et de Roman Yaremchuk, dont les prêts arrivent à leur terme.

Et concernant la pépite brésilienne, Matthieu Louis-Jean a clairement laissé entendre qu’un retour semblait très compliqué malgré l’envie lyonnaise de poursuivre l’aventure.

« Est-ce que ça va continuer ? Aujourd’hui, c’est terminé. »

Une déclaration qui risque forcément de décevoir les supporters lyonnais tant Endrick a marqué les esprits en quelques mois.

Paulo Fonseca déjà validé en interne

Autre message fort envoyé par Matthieu Louis-Jean : le soutien total accordé à Paulo Fonseca malgré les difficultés traversées cette saison.

Le dirigeant lyonnais a notamment rappelé le contexte extrêmement compliqué vécu par l’entraîneur portugais, suspendu pendant plusieurs mois.

« Je suis très satisfait de Paulo, de ce qu’il a amené au club. »

Malgré tout, l’OL estime avoir posé des bases solides pour la suite du projet.

Matthieu Louis-Jean dresse un bilan de la saison et évoque le Mercato à venir #OL #OLRCL pic.twitter.com/VqYSuuzbRf — But! OL (@But_Lyon) May 17, 2026

Un été décisif pour le nouveau projet lyonnais

Après plusieurs saisons agitées, Lyon semble désormais vouloir construire avec davantage de stabilité et d’anticipation.

Le mercato à venir s’annonce donc crucial pour permettre à l’OL de franchir un nouveau cap et surtout d’être immédiatement compétitif dès les barrages de Ligue des Champions.

Et à écouter Matthieu Louis-Jean, les grandes manœuvres ont déjà commencé.