En marge de la demi-finale de Ligue des Champions entre le Bayern et le PSG, l’arrivée des supporters parisiens ne s’est pas faite sans heurts à Munich.

La tension est déjà montée d’un cran avant même le coup d’envoi entre le Bayern Munich et le PSG (21h). À quelques heures de la demi-finale de Ligue des Champions, plusieurs incidents ont éclaté autour de l’arrivée des supporters parisiens à Munich. L’ambiance s’est rapidement tendue dans les transports en commun menant vers l’Allianz Arena.

Le métro pris d’assaut à Munich

Selon Arthur Perrot, journaliste pour RMC Sport, une situation particulièrement inquiétante s’est produite dans le métro en direction du stade. « Situation très tendue dans le métro à Munich direction le stade. Une quinzaine de supporters parisiens se sont fait chasser d’un train par des fans allemands », a-t-il expliqué sur X. Toujours selon le journaliste, plusieurs rames transportant des supporters du PSG auraient également dû être évacuées en raison d’une fumée trop importante à l’intérieur des wagons. Mais l’incident le plus sérieux serait intervenu à l’arrêt Fröttmaning, station située à proximité de l’enceinte bavaroise.

La police allemande doit intervenir

« À peine le train stationné, 15 fans parisiens ont été coursés par environ 60 fans allemands avec des cagoules rouges. Un dispositif de police a rapidement été mis en place », précise encore Perrot. Les forces de l’ordre seraient rapidement intervenues afin d’éviter une escalade plus importante avant cette rencontre extrêmement attendue entre les deux géants européens. Dans un contexte déjà électrique sportivement, ces tensions entre groupes de supporters rappellent une nouvelle fois la forte rivalité et la pression entourant les grands rendez-vous continentaux. Reste désormais à savoir si la situation restera maîtrisée autour du stade jusqu’au coup d’envoi de cette demi-finale explosive entre le Bayern et le PSG (4-5 à l’aller).

Le calendrier de fin de saison du PSG :

06/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

17/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League