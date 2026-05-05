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FRANCE

PSG Mercato : le Bayern Munich veut jouer un mauvais tour au PSG pour Kvaratskhelia

Par Louis Chrestian - 5 Mai 2026, 12:20
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Le Paris Saint-Germain n’en a pas fini avec le Bayern Munich. Alors que les deux géants européens s’affrontent sur la pelouse en Ligue des Champions, une autre bataille se joue en coulisses… et elle concerne directement Khvicha Kvaratskhelia.

Un duel sur le terrain… et en dehors

Mercredi soir, tous les regards seront tournés vers l’Allianz Arena. Après un match aller spectaculaire remporté 5-4 par le PSG, Khvicha Kvaratskhelia avait brillé en inscrivant un doublé, devenant un véritable cauchemar pour la défense bavaroise.

Mais pendant que Vincent Kompany prépare un plan pour stopper l’ailier parisien, le Bayern avance aussi ses pions… en visant un autre membre de la famille.

Tornike Kvaratskhelia, la nouvelle pépite convoitée

Selon la presse géorgienne, Tornike Kvaratskhelia, le petit frère de Khvicha, est dans le viseur du Bayern Munich.

À seulement 16 ans, le jeune ailier gauche évolue au Dinamo Tbilissi, où il est déjà considéré comme un talent très prometteur. International U17, il a récemment franchi un cap en étant intégré au groupe professionnel.

Une ascension rapide qui attire déjà les plus grands clubs européens.

Le Bayern accélère sur le dossier

Le club bavarois ne se contente pas d’observer. Tornike Kvaratskhelia s’est récemment rendu à Munich pour rencontrer les dirigeants du Bayern et visiter les installations du club.

Un premier contact concret, preuve de l’intérêt sérieux porté au jeune joueur.

Dans ce dossier, la concurrence existe — notamment avec la Juventus FC ou le SSC Naples — mais le Bayern semble avoir pris une longueur d’avance.

Un symbole fort face au PSG

Ce timing n’a rien d’anodin. En tentant de recruter le frère de Khvicha Kvaratskhelia, le Bayern envoie aussi un message au PSG.

Une manière de s’immiscer dans l’univers du joueur parisien… et peut-être de préparer l’avenir.

Un feuilleton à suivre de près

Reste désormais à savoir si Tornike Kvaratskhelia sera séduit par le projet bavarois, ou s’il choisira une autre trajectoire pour lancer sa carrière.

Une chose est sûre : entre le choc en Ligue des Champions et cette bataille en coulisses, le duel entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ne fait que commencer.

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