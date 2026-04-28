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PSG – Bayern Munich : les compos sont tombées !

Par Fabien Chorlet - 28 Avr 2026, 19:48
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Khvicha Kvaratskhelia au duel avec Michael Olise

Voici les compositions officielles de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich.

Le Paris Saint-Germain reçoit, ce mardi (21h) au Parc des Princes, le Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des Champions. À un peu plus d’heure du coup d’envoi de cette première manche, les compositions officielles des deux équipes viennent de tomber.

L’entraîneur parisien, Luis Enrique, a aligné son équipe type. Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé formeront notamment l’attaque. En face, le Bayern Munich aligne un quatuor offensif composé de Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz et Harry Kane.

Les compos officielles

PSG : Safonov – Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Bayern Munich : Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Luis Diaz – Kane.

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