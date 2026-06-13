ASSE Mercato : le prix fixé par le RC Lens pour Koffi a de quoi faire enrager les Verts

Auteur d’une saison remarquée en Ligue 1, Hervé Koffi va revenir au RC Lens et est accessible pour un montant largement abordable. Une somme qui risque de faire grincer des dents à l’ASSE.

Le mercato réserve parfois des regrets difficiles à digérer. Du côté de l’ASSE, le dossier Hervé Koffi pourrait rapidement entrer dans cette catégorie. Prêté à Angers lors de la saison 2025-2026, le gardien burkinabè a réalisé une énorme saison, au point de s’imposer comme l’un des portiers les plus performants du dernier exercice de Ligue 1, et d’apparaître parmi les gardiens nommés lors des Trophées UNFP 2026.

S’il ne restera pas au RC Lens cet été, le club artésien valoriserait aujourd’hui son gardien autour de 4,5 millions d’euros. Une somme relativement accessible pour un gardien international de 29 ans sous contrat jusqu’en 2028, surtout dans un marché où les portiers de haut niveau voient régulièrement leur cote dépasser les 8 à 10 millions d’euros.

Une occasion qui aurait pu être parfaite pour l’ASSE

C’est précisément ce qui risque de faire enrager les supporters stéphanois. Si l’ASSE avait réussi à monter en Ligue 1, un investissement de 4,5 millions d’euros aurait été largement envisageable pour renforcer un poste souvent pointé du doigt, avec un Gautier Larsonneur comme cible numéro 1 des ultras.

Le profil de Koffi cochait d’ailleurs de nombreuses cases : expérience du championnat, marge de progression encore intéressante, statut international et connaissance du football français. Un gardien capable d’apporter immédiatement des points à son équipe, comme il l’a démontré lors de son prêt angevin.

Lens prêt à tourner la page

Recruté par le RC Lens pour environ 2,5 millions d’euros en provenance de Charleroi à l’été 2024, Hervé Koffi n’a jamais réellement eu l’opportunité de s’imposer comme titulaire dans l’Artois. Son prêt réussi à Angers a toutefois relancé sa valeur marchande et plusieurs clubs suivent désormais sa situation.

Pour Saint-Étienne, le timing aurait pu être idéal. Mais dans le contexte actuel, difficile d’imaginer les Verts rivaliser sur un tel dossier. On imagine mal Koffi redescendre en Ligue 2, surtout après sa saison XXL.

De quoi nourrir un nouveau regret dans le Forez. Car à ce tarif-là, l’ASSE aurait probablement eu l’opportunité de s’offrir l’un des meilleurs gardiens du championnat. Aujourd’hui, ce train semble déjà en train de quitter la gare.