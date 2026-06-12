RC Lens Mercato : le dossier Koffi totalement relancé, Lopes (FC Nantes) victime collatérale ?

18+ · Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance · Offre soumise aux conditions de l’opérateur.

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Auteur d’une saison très convaincante en prêt à Angers, Hervé Koffi ne devrait pas s’inscrire dans la durée au RC Lens, où son avenir semble déjà tranché en interne.

Le RC Lens va devoir rapidement gérer un dossier devenu sensible sur ce mercato estival : celui d’Hervé Koffi. Prêté à Angers pour la saison, le gardien burkinabé a livré une prestation très solide en Ligue 1, confirmant tout son potentiel au plus haut niveau.

Avec 10 clean sheets en championnat et des performances régulières dans un rôle de dernier rempart décisif, le portier de 29 ans a clairement marqué des points. À tel point qu’il a été l’un des grands artisans du maintien du SCO dans l’élite. Il aurait même pu mériter le prix de meilleur gardien, attribué à Robin Risser.

Une concurrence trop forte à Lens pour un retour durable

Malgré ce prêt réussi, le constat est clair du côté artésien : Koffi ne devrait pas s’imposer dans la hiérarchie actuelle des gardiens du RC Lens. Le club a déjà structuré son projet autour de Risser, ce qui réduit fortement les perspectives du Burkinabé dans l’Artois.

Sous contrat jusqu’en 2028, Koffi reste néanmoins un actif valorisé après sa saison XXL, ce qui place Lens dans une position confortable pour le mercato.

Angers avait annoncé Lopes, mais…

Logiquement satisfait de son rendement, Angers SCO souhaite prolonger l’aventure avec Hervé Koffi et en faire un pilier de son effectif. Le club angevin a même fait de ce dossier une priorité estivale… à la surprise générale. En effet, le président Saïd Chabane avait pourtant annoncé que la signature d’Anthony Lopes devait intervenir en début de semaine. Pour rappel, le gardien est en fin de contrat au FC Nantes.

Mais les discussions s’annoncent difficiles : le RC Lens attendrait environ 4,5 millions d’euros pour un transfert définitif. Une somme importante pour les finances angevines, qui doivent composer avec d’autres priorités de recrutement.

Un avenir encore ouvert sur le marché des gardiens

Si Angers reste le candidat le plus sérieux, d’autres clubs suivent également la situation du gardien burkinabé, auteur d’une saison qui a clairement relancé sa cote en Ligue 1.

Le RC Lens, de son côté, pourrait profiter de cette dynamique pour arbitrer définitivement son avenir et optimiser son effectif dans un secteur déjà concurrentiel.